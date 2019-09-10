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آبل تكشف عن إصدارات "آيفون11" وتطلق خدمتي بث الفيديو والألعاب

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مباشر: كشفت شركة "آبل" النقاب عن إحدث إصدارات أجهزة الآيفون والآيباد بالإضافة إلى إطلاق خدمتي بث الفيديو والألعاب.

وأعلنت آبل خلال مؤتمرها السنوي في مدينة "كوبرتينو" بولاية كاليفورنيا اليوم الثلاثاء، جهاز "آيفون 11" والذي يتميز بشاشة 6.1 بوصة وبستة ألوان جديدة كما حددت السعر عند 699 دولاراً.

وأفصحت آبل عن أجهزة "آيفون 11 برو" و"آيفون 11 برو ماكس" اللذان يتميزان بشاشة "أوليد بحجم 5.8 بوصة و 6.5 بوصة على التوالي، كما حددت سعريهما عند 999 دولاراً و 1099 دولاراً على الترتيب.

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كما كشفت الشركة الأمريكية عن جهاز "آيباد" بقياس "10.2 بوصة" ويحتوى على كاميرا بدقة 8 ميجابكسل.

ومن المقرر أن يكون الجهاز الذي يعتبر تحديثاً للآيباد الأكثر انتشاراً بقياس 9.7 بوصة متاحاً للطلب المسبق بدءاً من اليوم عند 329 دولاراً كما سيبدأ الشحن في 30 سبتمبر/أيلول الجاري.

فيما أعلنت الشركة الأمريكية طرح خدمة بث الفيديو "آبل تي في بلس" في 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل وتبدأ بسعر 4.99 دولار شهريًا وسيكون متاحًا في 100 دولة عند الإطلاق، مع إضافة عروض جديدة كل شهر.

كما ذكرت "آبل" أنها ستطلق خدمة بث الألعاب "آبل آركيد"، في 19 من الشهر الجاري في 150 دولة حول العالم بسعر 4.99 دولار.

وكشفت آبل النقاب عن الساعة الجديدة والتي تحمل اسم" آبل ووتش سيريس 5" ومع وجود شاشة تعمل دائماً تتيح للمستخدمين إمكانية الاطلاع على الوقت والإشعارات وتبدأ من 399 دولارًا حتى 499 دولارًا، هى متاحة للطلب المسبق بداية من اليوم، وسيتم شحنها للمستخدمين فى 20 سبتمبر/أيلول الجارى.

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وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سهم آبل بنحو 0.1 بالمائة إلى 213.85 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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