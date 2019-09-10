"سند محمد بن سلمان": 20ألف سعودي استفادوا من مبادرة الزواج

الرياض – مباشر: أعلن برنامج "سند محمد بن سلمان" أن مبادرة "سند الزواج" التي تهدف إلى مساندة شباب الوطن من حديثي الزواج، استفاد منها أكثر من 20 ألف مستفيد، بعطاء تجاوز 395 مليون ريال.

وأوضح البرنامج في بيان على موقعه الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، إن نسبة المستفيدين من "سند الزواج" تجاوز 80 بالمائة من العدد المستهدف.

ويأتي البرنامج امتداداً لما يقدمه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، من مبادرات مجتمعية غير ربحية فعالة تهدف إلى تقديم العون المباشر، والتي تتنوع بين الدعم المادي والمعرفي لمختلف الفئات، وذلك سعيًا منه إلى تعزيز قدرات أفراد المجتمع من خلال المبادرات التي تأخذ بعين الاعتبار الطموحات المُستقبلية لصناعة أثر مستدام.

وكان البرنامج قد أعلن عن مبادرة "سند الزواج" كإحدى المبادرات الموجهة لدعم ومساندة حديثي الزواج من أبناء الوطن تزامنًا مع انطلاقته، ويجري العمل الآن على مبادرات إضافية موجهة للفئات الأكثر احتياجًا في مجالات متعددة.

وشمل عطاء برنامج سند محمد بن سلمان المستفيدين في جميع مناطق المملكة، إذ كانت منطقة مكة المكرمة الأعلى من حيث عدد المستفيدين، وجاءت منطقة الرياض في المرتبة التي تليها، فيما توزعت المراتب المتبقية على مختلف مناطق المملكة.

ويحرص البرنامج على تنمية الوعي من خلال مبادراته المختلفة، حيث يحرص على تقديم محتوى معرفي كجزء من إجراءات التقديم.

وفيما يتصل بمبادرة "سند الزواج" استفاد معظم المتقدمين عليها من دورة الوعي المالي التي تعتبر عنصرًا أساسيًا في التقديم.

يذكر أن عملية التحقق ومطابقة البيانات جارية لمن سبق لهم التسجيل، حيث سيتم إكمال إجراءات الصرف حسب المتبع بما يتماشى مع الضوابط المحددة للمبادرة والمستهدفات الخاصة بذلك.

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