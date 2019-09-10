محافظ بنك إنجلترا: انعكاس منحنى العائد ليس تصويتاً للثقة

مباشر: قال محافظ بنك إنجلترا إن التراجع الأخير في عوائد السندات طويلة الأجل أدنى نظيرتها قصيرة الأجل في أسواق السندات السيادية الرئيسية ليس "تصويتًا بالثقة" في التوقعات الاقتصادية.

وأضاف "مارك كارني" في حدث في "نيويورك" اليوم الثلاثاء، أنه على الرغم من أنه من السهل الآن انعكاس منحنيات العائد في الدول المتقدمة عما كانت عليه في السابق، إلا أنه لا يوجد حتى الآن إشارة إيجابية للاقتصاد، وفقاً لوكالة "رويترز".

وانعكس منحنى العائد في الولايات المتحدة وبريطانيا في الشهر الماضي، ما أثار القلق بشأن اتجاه الاقتصاد العالمي لأزمة، مع حقيقة أن العائد انعكس قبل معظم حالات الركود العالمي في التاريخ الحديث.

وفيما يتعلق بالبريكست، قال كارني إن استثمارات الشركات في بريطانيا تنمو بوتيرة أبطأ بنسبة 25 بالمائة عما كانت عليه قبل استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016.

وتحدث رئيس البنك المركزي أيضًا عن مدى تأثير البريكست على الاقتصاد البريطاني، مضيفًا أنه يتوقع أن يتسارع معدل التضخم وأن يتباطأ النمو الاقتصادي في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وأشار كارني إلى أن الجنيه الإسترليني أكثر تقلبًا في الوقت الحالي، مضيفاً أن التأثير الاقتصادي سيعتمد على الشروط النهائية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتمكن البرلمان البريطاني من منع البريكست بدون اتفاق كما أحبط محاولة رئيس الوزراء بوريس جونسون لإجراء انتخابات مبكرة.

وبحلول الساعة 5:15 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر الإسترليني أمام الدولار عند مستوى 1.2342 دولار.