محدث.. الذهب يتراجع أدنى 1500 دولار لأول مرة في شهر

مباشر: انخفضت أسعار الذهب بنحو 12 دولاراً عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، لتتراجع أدنى مستوى 1500 دولار لأول مرة في شهر مع ارتفاع العملة الأمريكية..

وتعرض المعدن الأصفر للضغط مع صعود العملة وعوائد السندات الأمريكية في ظل تحسن شهية المخاطرة.

كما أن التفاؤل حيال الأوضاع التجارية بين الصين والولايات المتحدة يؤثر سلباً على المعدن النفيس.

وذكر تقرير صحفي اليوم أن الصين تعتزم عرض شراء المزيد من المنتجات الأمريكية في سبيل التوصل لصفقة تجارية حينما يجتمع الطرفان في الشهر المقبل.

وفيما صرح وزير الخزانة الأمريكي بأنه لا يرى تهديد بركود الاقتصاد، وسط مساعي إدارة دونالد ترامب لإحياء المفاوضات التجارية مع الصين، مضيفاَ أنه توقع عام إيجابي مقبل للاقتصاد الأمريكي.

وفي سياق منفصل تنتظر الأسواق العالمية انعقاد اجتماع السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي في الأسبوع الجاري، وسط توقعات واسعة بأن يخفض معدل الفائدة أو يتخذ قرار بمزيد من التيسير النقدي.

وفي بيانات اقتصادية اليوم، تراجعت فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.8 بالمائة أو ما يعادل 11.90 دولار إلى 1499.20 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ جلسة 6 أغسطس/آب الماضي.

وبحلول الساعة 5:50 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.4 بالمائة عند 1492.44 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.1 بالمائة عند 98.357