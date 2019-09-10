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الخارجية الاردنية تستدعي السفير الإسرائيلي للمطالبة بالإفراج الفوري عن المواطنين المعتقلين لديها

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الخارجية الاردنية تستدعي السفير الإسرائيلي للمطالبة بالإفراج الفوري عن المواطنين المعتقلين لديها الخارجية الاردنية تستدعي السفير الإسرائيلي للمطالبة بالإفراج الفوري عن المواطنين المعتقلين لديها

جي بي سي نيوز :- أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين انها تعمل من خلال جميع الوسائل الدبلوماسية والسياسية والقانونية المتاحة لإطلاق سراح المواطنين الأردنيين عبدالرحمن مرعي وهبة عبدالباقي اللذين اعتقلتهما السلطات الاسرائيلية بعد عبورهم جسر الملك حسين.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة أن الوزارة تواصل جهودها للافراج عن المعتقلين وانها استدعت اليوم السفير الاسرائيلي في عمان وطالبت بالافراج الفوري عنهما واعلام الوزارة بكافة تفاصيل الاعتقال والتهم الموجهه لهما ومجريات التحقيقات وضمان حقوقهما القانونية.

كما أوضح القضاة أن القنصل الأردني في تل أبيب قام اليوم الثلاثاء بزيارة المواطن عبدالرحمن مرعي في مركز احتجازه لمتابعة القضية وتقديم الاسناد له والاطلاع على ظروف الاحتجاز. كما بين أن شقيقة المواطنة هبة عبدالباقي تمكنت اليوم من العودة إلى أراضي المملكة عبر جسر الملك حسين بعد متابعة الوزارة لموضوع منعها من المغادرة.

وشدد القضاة أن الوزارة تتابع بشكل مستمر ومكثف ويومي كل ما يتعلق بمن يتم اعتقالهم وكذلك الأردنيين في السجون الإسرائيلية.

جي بي سي نيوز

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