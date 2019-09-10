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إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تخفض توقعاتها لأسعار النفط

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إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تخفض توقعاتها لأسعار النفط إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تخفض توقعاتها لأسعار النفط

مباشر: خفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تقديراتها لأسعار النفط وإنتاج الخام في الولايات المتحدة خلال العامين الجاري والمقبل.

وأوضحت الإدارة الأمريكية في تقرير توقعات الطاقة قصيرة الآجل والصادر اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يبلغ متوسط إنتاج الولايات المتحدة من النفط خلال العام الجاري 12.24 مليون برميل يومياً، بانخفاض 0.2 بالمائة عن التقديرات السابقة في أغسطس/آب الماضي.

كما خفضت الوكالة توقعات إنتاج الخام الأمريكي في 2020 بنسبة 0.2 بالمائة لتصل إلى 13.23 مليون برميل يومياً.

ومن جهة الخام، توقعت إدارة معلومات الطاقة أن متوسط سعر الخام الأمريكي "نايمكس" سيتراجع إلى 56.31 دولار للبرميل في العام الجاري بانخفاض 2.7 بالمائة عن التقديرات السابقة.

كما خفضت الوكالة الأمريكية تقديراته لسعر "نايمكس" في العام المقبل بنحو 5 بالمائة ليصل إلى 56.50 دولار للبرميل.

فيما تتوقع إدارة معلومات الطاقة تراجع متوسط سعر خام "برنت" القياسي إلى 66.39 دولار للبرميل في عام 2019، بانخفاض 2.7 بالمائة عن التوقعات السابقة.

وبالنسبة للعام المقبل، خفضت الوكالة الأمريكية تقديرات سعر خام "برنت" عند 62 دولاراً للبرميل، بتراجع 4.6 بالمائة عن التقديرات السابقة.

وبحلول الساعة 4:45 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنحو 0.4 بالمائة إلى 57.62 دولار للبرميل.

فيما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.2 بالمائة عند 62.69 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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