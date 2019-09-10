صحيفة: بكين تعتزم شراء منتجات الأمريكية لعقد صفقة تجارية

مباشر: ذكر تقرير صحفي أنه من المتوقع أن توافق الصين على شراء المزيد من المنتجات الزراعية الأمريكية على أمل التوصل إلى اتفاق تجاري أفضل مع الولايات المتحدة.

وتستعد الصين لعقد جولة جديدة من المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة في الشهر المقبل.

ونقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" عن مصادرة لم تسمها اليوم الثلاثاء، أن المسؤولين الصينين يناقشون نص الصفقة التي ستتم مراجعتها عندما بلتقى نائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليو خه" بالممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوشين في واشنطن الشهر المقبل.

وأوضح التقرير أن النص يستند إلى مسودة تم التفاوض عليها بين الجانبين في أبريل/نيسان الماضي كجزء من المناقشات، حيث عرضت الصين شراء منتجات أمريكية مقابل تأخير جولة من التعريفات الأمريكية وتخفيف الحظر شركة "هواوي".

وقالت المصادر إن الصين يمكنها أيضًا أن توفر مزيدًا من فرص الوصول إلى الأسواق وحماية أفضل للملكية الفكرية وتخفيض الطاقة الصناعية الزائدة، لكنها ستكون أكثر ترددًا في تقديم تنازلات بشأن الدعم والسياسة الصناعية وإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة.

وفي تصريحات اليوم، ذكر رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ في تجمع لممثلي قطاع الأعمال في الولايات المتحدة أن الصين تريد حلاً مقبولاً بشكل متبادل للنزاع التجاري، مشيراَ إلى أن بكين ترحب باستثمارات الشركات الأمريكية بها.