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الصفدي يعتبر إعلان نتنياهو تصعيدا ينسف أسس عملية السلام

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الصفدي يعتبر إعلان نتنياهو تصعيدا ينسف أسس عملية السلام الصفدي يعتبر إعلان نتنياهو تصعيدا ينسف أسس عملية السلام

عمان - سبوتنيك. دان وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي اليوم إعلان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو عزمه ضم المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية الأردينة "اعتبره [الصفدي] تصعيدا خطيرا ينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية ويدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع".

وبحسب البيان، أكد الصفدي أن "إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي واعتبره خرقا فاضحا للقانون الدولي وتوظيفا انتخابيا سيكون ثمنه قتل العملية السلمية وتقويض حق المنطقة وشعوبها في تحقيق السلام".

قال نتنياهو، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل لن تعود أبدا دولة على عرض عدة كيلومترات وغور الأردن سيبقى تحت سيادتها إلى الأبد.

SputnikNews

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