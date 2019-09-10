 تركي آل الشيخ يرحب بـ"مكة" محمد صلاح

ونشر آل الشيخ على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، مساء أمس الاثنين، تغريدة جديدة، ردا على تغريدة الرئيس التنفيذي لهيئة الترفيه السعودية، عمرو باناجة، الذي نشر مقطع فيديو لمكة ابنة محمد صلاح، وهي تعزف على البيانو وتغني بالإنجليزية.

وقال باناجة:

نجيبها موسم الرياض يابو ناصر؟ (في إشارة إلى تركي آل الشيخ) عشاني كمان أشجع ليفربول".

ورد تركي آل الشيخ على باناجة، قائلا: "ليه لا… وأخ محمد أنظر لي الصورة كلها كاملة".

وكان اللاعب المصري المعروف، محمد صلاح، قد نشر مقطع فيديو لابنته مكة، وهي تعزف على البيانو، وتغني بالإنجليزية، حيث ظهرت مكة مرتدية فستانا باللون الوردي، وسط تفاعل كبير من جانب والدها، الذي كان حريصا على تصويرها بالفيديو وهي تغني بالإنجليزية.

يشار إلى أن موسم الترفية السعودي سيبدأ في 15 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.