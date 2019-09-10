رداً على إعلان ترامب إقالته.. بولتون: عرضت استقالتي أمس

من: سالي إسماعيل

مباشر: قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض إنه عرض الاستقالة من منصبه بالأمس لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشير إلى أنه أقال بالفعل "جون بولتون".

وتأتي تغريدة جون بولتون والتي نشرها عبر حسابه الشخصي على "تويتر" اليوم الثلاثاء، بعد دقائق قليلة بعد تعليقات الرئيس الأمريكي.

وأوضح بولتون: "لقد تقدمت بطلب الاستقالة من منصبي بالأمس".

وتابع أن الرئيس ترامب قال له: "دعنا نتحدث في الأمر غداً".

ويتعارض ذلك مع تعليقات الرئيس الأمريكي والتي ذكر خلالها أنه أبلغ بولتون بالاستغناء عن خدماته وأنه لم يعد هناك حاجة لخدماته في البيت الأبيض.

وكتب ترامب عبر تويتر اليوم إنه طالب جون بالاستقالة وهو ما تم بالفعل هذا اليوم.