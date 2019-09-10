الخزانة الأمريكية: عملة الليبرا يجب أن تلبي المعايير بالولايات المتحدة

مباشر: قالت مسؤولة في وزارة الخزانة الأمريكي إن عملة الليبرا الخاصة بموقع "فيسبوك" عليها أن تحظى بأعلى معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب إذا أرادت أن تكون موجودة على أرض الواقع.

وأضافت سيجال ماندلكير وكيل الولايات المتحدة للإرهاب والاستخبارات المالية في تصريحات صحفية بالعاصمة السويسرية جينيف، اليوم الثلاثاء، أن أي مشروع للعملات الإلكترونية - بما فيه عملة الليبرا التي مقرها جنيف - سوف يعمل بالكامل أو جزئياً في الولايات المتحدة سيحتاج إلى أن يستجيب للمعايير التنظيمية الأمريكية.

وواجهت الليبرا مخاوف وانتقادات كثيرة من قبل قادة سياسيين وجهات تنظيمية، خوفاً من استغلالها ضد مصالح بعض الدول أو مخالفة قواعد غسل الأموال.

وتابعت ماندلكير: "سواء كانت ليبرا أو إيثريوم أو بيتكوين فإن رسالتنا واحدة لكل تلك الشركات وهي أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يجب أن تكوم مرفقة في التصميم المتعلق بك منذ البداية.

وأوضحت مسؤولة وزارة الخزانة الأمريكية أن بالرغم من أن صناعة العملات الرقمية أولت اهتماماً كبيراً بتطوير التكنولوجيا الأساسية، فإن الكثير من هذه الصناعة لم تولي اهتمام لضمان أن الشبكات التي تتبنيها لا تمكن الإرهابيين وغيرهم من الجهات من إخفاء الأموال ونقلها.

وشددت ماندلكير أن عملة الليبرا لاتزال في مراحل أولية للغاية من التفكير عبر خطوات لحظر مثل تلك الجرائم.