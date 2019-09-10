أخبار عاجلة

18 عاما على أحداث 11 سبتمبر.. واشنطن ولعبة الحرب على الإرهاب -
محمود فتح الله: حاسس إني لسه قادر ألعب.. وفيه أندية في مصر عمري ما هلعب ليها -
فصائل غزة: سنرد على انتهاكات إسرائيل -
رأي طلعت يوسف ومحمد إبراهيم وفتحي سند في محمود فتح الله -
محمود فتح الله: لن أتسرع في اتخاذ أي قرار حتى لا أندم عليه -
اخر النهار | الحلقة الكاملة بتاريخ 11 سبتمبر 2019 مع الاعلامي تامر امين -
مساء dmc - إبراهيم ناجي الشهابي : اول جلسة مع الرئيس اتقدمنا مطالب واضحة طلبنا تعديل قانون التظاهر -
مساء dmc - إبراهيم ناجي الشهابي: مؤتمرات الشباب تستهدف الشباب العادي ولا يتم وضع اي استثنائات -
إبراهيم ناجي: الاكاديمية الوطنية للتدريب كانت نتاج مؤتمرات الشباب وحلت مشاكل كانت تواجه مصر -
سامي الشيشيني : أتوقع مواجهة الأهلي والزمالك في مجموعات دوري أبطال أفريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الأردن بانتظار وصول بعثة "النقد الدولي"

Google+ Print
الأردن بانتظار وصول بعثة "النقد الدولي" الأردن بانتظار وصول بعثة "النقد الدولي"

جي بي سي نيوز:- تزور بعثة صندوق النقد الدولي الاردن بعد منتصف الشهر الجاري لمناقشة المراجعة الثالثة للاقتصاد الاردني التي تنتهي في اذار من العام المقبل.

وقال مصدر مطلع ان رئيس البعثة الجديد الى المملكة كريستوفر جارفيس سيكون على رأس الوفد يرافقه ايضا رئيس البعثة السابق مارتن سيريسولا الى جانب فريق متخصص من الصندوق سيلتقون خلال الزيارة وزراء المالية والتخطيط والطاقة ومحافظ البنك المركزي ومسؤولين اخرين في الشأن الاقتصادي. وفق يومية "الرأي".

وبين المصدر ان الرئيس السابق للبعثة سيسلم الرئاسة لنظيره الجديد ويعرفه على المسؤولين الاردنيين مشيرا الى ان ابرز ما سيناقشه فريق الصندوق مع الاردن هو اداء المالية العامة والنمو الاقتصادي الاردني ومتطلبات انهاء المراجعة الثالثة.

واضاف المصدر ان صندوق النقد الدولي سيناقش ايضا ملف الطاقة واستراتيجية الكهرباء في المملكة لافتا في الوقت ذاته الى ان فريق الصندوق سيقدم مقترحات وتوصيات بشأن الملف المالي والاقتصادي الاردني وسبل معالجة مواطن الضعف في اي قطاع.

ويعتبر هذا البرنامج الثاني للمملكة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، الذي وافق المجلس التنفيذي للصندوق في عام 2016 بموجبه، على ترتيبات برنامج التسهيل الممتد لثلاث سنوات بـ 514.65 مليون وحدة سحب حقوق سحب خاصة، تعادل نحو 723 مليون دولار تاريخ الموافقة.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الملك يزور دائرة الأراضي والمساحة .. متخفيا

الملك يزور دائرة الأراضي والمساحة .. متخفيا

بالفيديو : سوريا.. 3 انفجارات بالبوكمال استهدفت مقار لميلشيات عراقية

بالفيديو : سوريا.. 3 انفجارات بالبوكمال استهدفت مقار لميلشيات عراقية

الاردن يصدر نحو الف طن من النفايات الخطرة

الاردن يصدر نحو الف طن من النفايات الخطرة

شاهد الآن : مؤتمر بمجمع النقابات حول صفقة القرن

شاهد الآن : مؤتمر بمجمع النقابات حول صفقة القرن