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محدث.. الأسهم الأوروبية تتحول للارتفاع مع ترقب اجتماع البنك المركزي

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محدث.. الأسهم الأوروبية تتحول للارتفاع مع ترقب اجتماع البنك المركزي محدث.. الأسهم الأوروبية تتحول للارتفاع مع ترقب اجتماع البنك المركزي

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء مع تعقد ملف البريكست، ووسط ترقب انعقاد اجتماع البنك المركزي الأوروبي في الأسبوع الجاري.

وتحولت البورصات الأوروبية للارتفاع عند الإغلاق بقيادة قطاعي النفط والغاز والبنوك حيث ارتفعا بأكثر من 2 بالمائة لكل منهما.

ويترقب المستثمرون في الأسبوع الجاري عقد البنك المركزي الأوروبي اجتماع سياسته النقدية، وسط توقعات أن يتخذ قرارات جديدة بشأن السياسة النقدية نحو مزيد من الاتجاه إلى سياسة نقدية تيسيرية.

وعلى صعيد تطورات البريكست تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأنه لن يطلب تمديد الفترة الانتقالية للبريكست، وذلك بعد ساعات من بدء إنفاذ قانون يطالب بتأخير البريكست حتى يناير/كانون الثاني 2020 حال عدم التوصل لاتفاق للبريكست.

كما رفض المشرعون البريطانيون في الساعات الأولى من اليوم دعوة جونسون لعقد انتخابات عامة مبكرة.

 

وقال وزير مالية ألمانيا إن بلاده يمكنها ضخ مليارات اليوروهات في الاقتصاد في حال تعرض منطقة اليورو لأزمة اقتصادية مقبلة.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع الأجور في المملكة المتحدة بأسرع وتيرة منذ عام 2008.

وعند ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.1 بالمائة إلى 386.4 نقطة، فيما صعد  مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.3 بالمائة عند 12268.7 نقطة.

وزاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.08 بالمائة عند 5593.2 نقطة، كما ارتفع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.4 بالمائة مُسجلاً 7267.9 نقطة.

وبحلول الساعة 4:10 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو أمام الدولار عند 1.1044 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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