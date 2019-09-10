إعلام: إسرائيل في حالة حرب "استنزاف" 

ذكر الموقع الإلكتروني الإخباري "ديبكا"، صباح اليوم، الثلاثاء، أن إعلان الجيش الإسرائيلي حالة التأهب القصوى في الجبهة الشمالية ومستوطنات المنطقة هو بمثابة "حرب استنزاف" للجيش الإسرائيلي.

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وأفاد الموقع الإلكتروني العبري بأن وحدات الجيش الإسرائيلي باتت على أهبة الاستعداد لأي هجوم إيراني، والتأكيد على سكان المنطقة الشمالية اللجوء لمناطق محمية، بعدما أعلن الجيش، أمس الاثنين، رصد عملية إطلاق فاشلة لعدد من القذائف الصاروخية من قبل عناصر تابعة لفيلق القدس الإيراني من داخل سوريا.

وقال الناطق باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، عبر "تويتر"، صباح الاثنين: "في ساعات الصباح الباكر، تم رصد إطلاق فاشل لعدد من القذائف الصاروخية من سوريا والتي لم تجتز إلى داخل إسرائيل".

وأوضح الموقع الإلكتروني العبري "ديبكا" أن هناك تقديرا إسرائيليا بأن إيران سوف ترد على الهجمات الإسرائيلية على الأهداف الإيرانية داخل سوريا والعراق ولبنان.

وأعلن "حزب الله" اللبناني، صباح أمس الاثنين، إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية أثناء عبورها حدود لبنان الجنوبية، وقال الحزب:

تم إسقاط الطائرة بالأسلحة المناسبة في خراج بلدة رامية في جنوب لبنان، وبأنها أصبحت بيد المقاومين.

فيما كشف مصدر أمني عراقي في قوات حرس الحدود، صباح اليوم نفسه، عن تعرض فصائل عراقية مسلحة للقصف داخل الحدود السورية من قبل طيران لم يحدد بعد.

وقال المصدر:

إن ليلة اليوم الاثنين شهدت تعرض فصائل شيعية مسلحة لا يعرف إن كانت منضوية تحت لواء الحشد الشعبي أم لا للقصف.

وأضاف أن "القصف أوقع عددا من القتلى والجرحى، لكن لم يتم التأكد من الأعداد حتى الآن".

وأشار المصدر إلى أن "الضربات الجوية كان عددها خمس ضربات، والوقت بين ضربة وأخرى لم يتجاوز الدقيقة الواحدة"، مضيفا أن "القصف كان داخل منطقة البوكمال السورية".

وأكد الموقع العبري "ديبكا" أنه إذا كانت هجمات الجيش الإسرائيلي حتى الآن في سوريا ولبنان وقطاع غزة والعراق، لم يتم الإجابة عنها بشكل عام، فمن الآن فصاعدا سيأتي الرد فورا.

وختم الموقع تقريره بقوله:

هذا وضع عسكري جديد على طول حدود إسرائيل، يمكن أن يتدهور بسهولة إلى حرب استنزاف، أو حتى عمليات حرب أكثر انتشارا.