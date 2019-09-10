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ترامب يقيل مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض

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من: سالي إسماعيل

مباشر: قام الرئيس الأمريكي دونالد باستبعاد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض "جون بولتون" من منصبه، مرجعاً ذلك لتعارضه الشديد مع العديد من مقترحاته.

وكتب ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الثلاثاء: لقد أبلغت جون بولتون بالأمس أنه لم يعد هناك حاجة إلى خدماته في البيت الأبيض.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه يختلف بشدة مع العديد من مقترحات بولتون، وهو نفس ما يقوم به أخرين في الإدارة.

وتقدم ترامب بالشكر إلى جون بولتون على خدمته.

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه سيقوم بتعيين مستشار جديد للأمن القومي في الأسبوع المقبل.

وتأتي تغريدات ترامب قبل حوالي 90 دقيقة من توقع ظهور بولتون في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الخزانة ستيفين منوشين.

وكان البيت الأبيض أعلن ظهور جون بولتون المخطط له في وقت لاحق من اليوم.

مباشر (اقتصاد)

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