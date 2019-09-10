كارني: الإسترليني أصبح يشبه عملات الأسواق الناشئة

مباشر: يرى محافظ بنك إنجلترا أن تقلبات الجنيه الإسترليني يشبه مستويات الأسواق الناشئة، مع الإشارة إلى الآثار السلبية للبريكست على العملة.

وتأتي تعليقات كارني في حدث في نيويورك اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع تسليطه الضوء على ارتفاع مستوى التقلبات في الأصول البريطانية، نقلاً عن وكالة بلومبرج.

وقال كارني إن تقلب الإسترليني يقع في نطاق مستويات الأسواق الناشئة وقد انفصل عن أقرانه من عملات الاقتصادات المتقدمة الأخرى لأسباب واضحة.

وتتداول العملة البريطانية اليوم أعلى 1.23 دولار بعدما تهاوت دون 1.20 دولار في الأسبوع الماضي مسجلة أضعف مستوياتها منذ الانهيار اللحظي في أكتوبر/تشرين الأول 2016، لتكون التقلبات القوية هي السمة الملحوظة في تعاملات الأسبوع الماضي.

وأضاف أن مجموعة متنوعة من المؤشرات الأخرى تظهر أن الأسواق المالية ستتحرك بشكل كبير بطريقة أو بأخرى اعتماداً على نتائج البريكست.

وفي الوقت الراهن، بات أمام المملكة المتحدة طريقين أحدهما التوصل إلى صفقة مع الاتحاد الأوروبي مرضية للبرلمان البريطاني وتنفيذ البريكست في موعده نهاية الشهر المقبل، أو طلب تأجيل موعد الخروج من الكتلة لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى أواخر يناير/كانون الثاني 2019.

واستبعد كارني أن تكون معدلات الفائدة السالبة أداة مستخدمة داخل المملكة المتحدة.

وبحلول الساعة 3:29 مساءً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة البريطانية مقابل نظيرتها الأمريكية عند مستوى 1.2352 دولار.