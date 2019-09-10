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متى وكيف تشاهد حدث آبل اليوم؟

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متى وكيف تشاهد حدث آبل اليوم؟ متى وكيف تشاهد حدث آبل اليوم؟

بعد أقل 3 ساعات من الآن ينطلق حدث آبل المرتقب، الذي يُنتظر أن تُعلن فيه عن الجيل الجديد من هواتف آيفون، إلى جانب عدد من المنتجات، والخدمات الأخرى.

وبعد أشهر من الشائعات، والتسريبات، سنكون اليوم على موعد مع معرفة المواصفات الرسمية، والتصميم، والسعر لهواتف آيفون، الذي يُقال إنها سوف تحمل اسم (آيفون 11)، أو (آيفون برو)، ويُتوقع أن يُعلن عن ثلاثة طُرز، على غرار العامين الماضيين.

وكانت التسريبات قد ذكرت أن الهواتف الجديدة سوف تقدم نظام كاميرات خلفية مربع الشكل، ويحتوي على ثلاث عدسات، أما الواجهة فستحافظ على التصميم ذي النتوء للشاشة.

ويُنتظر أن تعلن آبل عن الجيل الجديد من ساعاتها الذكية، بالإضافة إلى حواسيب شخصية:

متى وكيف تشاهد الحدث:

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سوف يبدأ الحدث في تمام الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ (الساعة 5 مساءً بتوقيت جرينتش – الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة – الساعة 8 مساءً بتوقيت مكة المكرمة – الساعة 9 مساءً بتوقيت دبي)

ولأول مرة سيكون بالإمكان مشاهدة الحدث عن طريق موقع يوتيوب، بالإضافة إلى الصفحة الخاصة بالحدث على موقعها الإلكتروني لأجهزة سطح المكتب، وبطبيعة الحال على جميع أجهزتها المحمولة.

ومع بداية الحدث، يمكنكم زيارة موقع (البوابة العربية للأخبار التقنية) للحصول على أخبار الحدث فور وقوعها.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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