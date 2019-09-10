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الأردن يسلم نتائج تشريح جثمان اسراء غريب الثلاثاء

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الأردن يسلم نتائج تشريح جثمان اسراء غريب الثلاثاء الأردن يسلم نتائج تشريح جثمان اسراء غريب الثلاثاء

جي بي سي نيوز:- كشف محمد أبو سندس، وكيل وزارة العدل الفلسطينية، أن تقرير الطب الشرعي النهائي الخاص بوفاة الفتاة إسراء غريب في بلدة بيت ساحور بمدينة بيت لحم، سيتم تسليمه بعد غدٍ الثلاثاء، للنيابة العامة الفلسطينية.

وقال أبو سندس لـ"دنيا الوطن": "سيتم تقديم التقرير للنيابة العامة بعد غدٍ الثلاثاء، وذلك بعد فحص عينة الباثالوجي، ثم يقوم الطبيب الشرعي بإعداد التقرير الطبي النهائي، ويسلمه للنيابة العامة جهة الاختصاص في هذا الموضوع".

وأضاف أبو سندس: "تم فحص جزء من العينات داخل فلسطين، وهناك جزء آخر تم إرساله إلى الأردن، والتي وصلت أمس السبت، وبقيت عينة الباثالوجي، والتي من المقرر أن تخرج نتائجها غداً الاثنين، وبعدها يُعِدُّ الطبيب الشرعي تقريره، ومن ثم يسمله إلى النيابة العامة بعد غدٍ الثلاثاء".

وتابع وكيل وزارة العدل: "هناك عينات لا يوجد لها مختبرات في فلسطين، حيث يتم إرسالها إلى المختبر الجنائي الأردني، ومن ثم تعود، ويتم تقديمها إلى الطبيب الشرعي، وبعدها يتم كتابة التقرير العام، ويقدمه إلى النيابة".

وبين أبو سندس، أن دور الطبيب الشرعي، يتمثل في التشريح، فإذا لم يصل لنتيجة من خلال التشريح، فيأخذ عينات، ويتم إرسالها إلى الفحص، وعلى ضوء نتائج الفحص يقوم بإعداد تقريره، ويقدمه للنيابة، لافتاً إلى أن النيابة هي صاحبة الدعوة والقرار في هذا الموضوع.

جي بي سي نيوز

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