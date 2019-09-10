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محدث..النفط يرفع مكاسبه لـ2% مع آمال تمديد اتفاقية خفض الإنتاج

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محدث..النفط يرفع مكاسبه لـ2% مع آمال تمديد اتفاقية خفض الإنتاج محدث..النفط يرفع مكاسبه لـ2% مع آمال تمديد اتفاقية خفض الإنتاج

مباشر: عزز النفط من مكاسبه لنحو 2 بالمائة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتكون قرب أعلى مستوى في شهر ونصف، مع تفاؤل المستثمرين بإمكانية اتجاه أوبك والحلفاء لتمديد اتفاق خفض الإنتاج.

وصرح الأمير عبد العزيز وهو عضواً منذ وقتاً طويل بوفد إلى منظمة أوبك، بأن دعائم السياسة السعودية لم تتغير وأن الاتفاق العالمي لخفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً سيتم مواصلته.

كما أكد على أن ما يُسمى بتحالف "أوبك والحلفاء" وهو ما تم تأسيسه ليضم المنتجين وغير المنتجين في المنظمة سيكون قائماً لفترة طويلة من الزمن.

ويترقب المستثمرون إعلان بيانات المخزونات الأمريكية الأولية في وقت لاحق من اليوم، والتي تصدر عن معهد البترول في الولايات المتحدة على أن تفصح إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن الأرقام الرسمية غداً الأربعاء.

وبحلول الساعة 3:22 مساءً بتوقيت جرينتش، زاد سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنحو 1.8 بالمائة ليصل إلى 63.71 دولار للبرميل، ليكون قرب أعلى مستوى منذ 1 أغسطس/آب الماضي.

كما صعد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 1.4 بالمائة مسجلاً 58.65 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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