"ماركت" تتوقع بعض التقلبات في أسعار النفط

مباشر: تتوقع مؤسسة ماركت للأبحاث أن الزيادة في إنتاج النفط الصخري الأمريكي بالإضافة للطلب العالمي الخافت على الخام ستؤدي إلى خلق التقلبات في الأسواق.

وقال "دانيال يرجين" نائب رئيس مؤسسة "آي.إتش.إس ماركت" في تعليقات مع محطة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنه يتم حل اختناقات خطوط الأنابيب وبالتالي سيتم ضخ المزيد من النفط في السوق بحلول نهاية العام.

وتوقع أن يصل إنتاج النفط الأمريكي إلى 13 مليون برميل يومياً، مع الإشارة إلى ضعف الطلب على الخام.

وبحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن إنتاج النفط في الولايات المتحدة يقف عند مستوى 12.400 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 30 أغسطس/آب الماضي وهو قرب مستوى قياسي مرتفع.

وقال: نحن نشهد واحدة من أضعف الفترات منذ عام 2008 ونعتقد أن نمو الطلب على النفط أقل من مليون برميل يومياً.

وتابع: بالإضافة إلى عامل الطلب مع احتمالية ضخ المزيد من النفط في السوق في الوقت نفسه، يمكن توقع بعض التقلبات.

وتوقع يرجين أن يظل سعر خام برنت القياسي عالقاً في نطاق يتراوح بين 55 إلى 65 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 12:53 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر نوفمبر/تشرين الثاني بأكثر من 0.9 بالمائة ليصل إلى 63.18 دولار للبرميل.