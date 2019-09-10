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قرقاش: مصر قلب العالم العربي

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قرقاش: مصر قلب العالم العربي قرقاش: مصر قلب العالم العربي

وكتب قرقاش على حسابه الرسمي في "تويتر"، ظهر اليوم، الثلاثاء "اجتماع مثمر صباح اليوم مع معالي سامح شكري وزير خارجية الشقيقة، وتوافق تام في الرؤى".

وتابع وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية: 

مصر قلب العالم العربي والعلاقات الثنائية التي تجمعنا في أزهى حالاتها. عميق المحبة والمودة لمصر العزيزة قيادة وشعباً.

من جهته، أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري تضامن مصر مع الإمارات، وتوافر الإرادة السياسية الحقيقية لدى الجانبين في الارتقاء بمستوى علاقات التعاون.

وقال شكري خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، أنور قرقاش، إنه تم استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وذلك قبيل انعقاد اجتماع الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.

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