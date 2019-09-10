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الإمارات: نأسف على ما تفعله قطر

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وقال قرقاش في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك": "موقف دول المقاطعة الأربع وعلى رأسهم الإمارات واضح لم يتغير، والذي يتحدث عن ضرورة أن تراجع قطر مواقفها بشأن مواقفها من دعم الإرهاب".

© REUTERS /

وتابع "نتابع ما تبثه قطر عبر قنواتها، وهو يأتي ضمن العديد من خطوات التصعيد، الذي لا يفيد قطر".

واستمر "ما تنشره يعمق أزمتها ويساهم في عزلتها، وموقفها الحالي وما تثبه مؤسف في حقيقة الأمر بشكل كبير".

​وتشهد منطقة الخليج أزمة بدأت في 5 يونيو/ حزيران 2017، حين قطعت كل من والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية" بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

وتقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر؛ غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا في "سيادتها الوطنية".

وبالمقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة؛ لكن هذا لم يحدث حتى الآن.

SputnikNews

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