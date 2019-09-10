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ولي العهد السعودي يلتقي وزير الخارجية الكويتي

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ولي العهد السعودي يلتقي وزير الخارجية الكويتي ولي العهد السعودي يلتقي وزير الخارجية الكويتي

الرياض- مباشر: التقى ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر السلام بجدة اليوم الثلاثاء، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت.

واطمأن ولي العهد في بداية اللقاء على صحة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وفقا لوكالة الأنباء - واس.

كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، نقلها الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

وصرح وزیر شؤون الدیوان الأمیري الشیخ علي جراح الصباح، يوم الأحد الماضي، بأن أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح دخل إحدى المستشفیات في الولایات المتحدة الأمریكیة لاستكمال الفحوصات الطبیة .

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