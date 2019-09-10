أخبار عاجلة

18 عاما على أحداث 11 سبتمبر.. واشنطن ولعبة الحرب على الإرهاب -
محمود فتح الله: حاسس إني لسه قادر ألعب.. وفيه أندية في مصر عمري ما هلعب ليها -
فصائل غزة: سنرد على انتهاكات إسرائيل -
رأي طلعت يوسف ومحمد إبراهيم وفتحي سند في محمود فتح الله -
محمود فتح الله: لن أتسرع في اتخاذ أي قرار حتى لا أندم عليه -
اخر النهار | الحلقة الكاملة بتاريخ 11 سبتمبر 2019 مع الاعلامي تامر امين -
مساء dmc - إبراهيم ناجي الشهابي : اول جلسة مع الرئيس اتقدمنا مطالب واضحة طلبنا تعديل قانون التظاهر -
مساء dmc - إبراهيم ناجي الشهابي: مؤتمرات الشباب تستهدف الشباب العادي ولا يتم وضع اي استثنائات -
إبراهيم ناجي: الاكاديمية الوطنية للتدريب كانت نتاج مؤتمرات الشباب وحلت مشاكل كانت تواجه مصر -
سامي الشيشيني : أتوقع مواجهة الأهلي والزمالك في مجموعات دوري أبطال أفريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

أول تعليق من رئيس الوزراء السوداني على إمكانية "تسليم البشير للجنائية الدولية"

Google+ Print

وشدد حمدوك في مقابلة مع "بي.بي.سي" على تسليم البشير إلى الجنائية الدولية من عدمه، قائلا "بدأنا خطوات جادة في تأسيس وخلق نظام قضائي مستقل وشفاف وخارج عن سيطرة وتأثير الجانب السياسي، ولو خلق ذلك المناخ فهو من سيقرر ويحسم تلك المسألة، ولن يكون قرارا سياسيا".

© REUTERS / STRINGER

وحول مستوى سقف التوقعات للسودانيين للخروج من الأزمة الاقتصادية، قال حمدوك "إننا نعيش في ظل أزمة اقتصادية عميقة لكن هذه الثورة خلقت توقعات كبيرة جدا عند جماهير شعبنا ونحتاج إلى إدارة هذه التوقعات بشكل حصيف، لأننا لا نستطيع ان نغير هذا الواقع الاقتصادي بضربة، الأمر يحتاج إلى مجهود كبير ولكننا في الوقت نفسه نثق في قدرات شعبنا وبثقته بنا".

وأضاف حمدوك "نحن نتوقع أن نعيش في ظروف يمكن تسميتها شهر عسل مع بقية العالم هنالك مناخ اقليمي ودولي ملائم لمساعدة السودان، القروض جزء منها ولكن نستطيع أن نبني الكثير من هذه التوقعات على مقدرات وموارد شعبنا الذاتية".

ويشار إلى أن البشير مطلوب بموجب مذكرتي توقيف من المحكمة، بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في دارفور بالسودان.

واتهم البشير من قبل الجنائية الدولية بارتكاب جرائم في دارفور التي انلدعت بها حرب أهلية في عام 1994 مع صدور قرار السودانية بتقسيم دارفور إلى عدة ولايات، ليبدأ بعدها تمرد مسلح من جانب "حركة تحرير السودان" و "حركة العدل والمساواة" بسبب "عقود مستمرة من التهميش والفقر المدقع" بحسب ما قالت الحركتان وقتها. 

وتصدت حكومة البشير للاحتجاجات المسلحة بعنف هائل نتج عنه نحو ثلاثمائة ألف قتيل —جُلهم من المدنيين- ونزوح قرابة ثلاثة ملايين آخرين وفق البيان الذي صدر عن الأمم المتحدة في عام 2008. لكن حكومة البشير رفضت التقرير وقالت إن عدد القتلى لا يتعدي عشرة آلاف شخص.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
مساء dmc - الحكومة تدرس تغليظ عقوبة المعتدين علي المستشفيات

مساء dmc - الحكومة تدرس تغليظ عقوبة المعتدين علي المستشفيات

مساء dmc-رئيس الوزراء يوجه بإعداد مسودة التقرير السنوي عن أداء الحكومة من يونيو 2018 وحتي يونيو 2019

مساء dmc-رئيس الوزراء يوجه بإعداد مسودة التقرير السنوي عن أداء الحكومة من يونيو 2018 وحتي يونيو 2019

البنك الدولي يتعهد بمساندة الحكومة الانتقالية في السودان

البنك الدولي يتعهد بمساندة الحكومة الانتقالية في السودان

محمد بن سلمان يصدر توجيها جديدا... والحكومة تعلق

محمد بن سلمان يصدر توجيها جديدا... والحكومة تعلق