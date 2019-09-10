إعلامي إسرائيلي: نتنياهو ينوي تنفيذ خطوات لضم الضفة الغربية

نشر الصحفي الإسرائيلي، بارك رافيد، المذيع والكاتب في القناة الـ"13" العبرية، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، عن مسؤول رفيع المستوى، أن نتنياهو سيتناول تنفيذ خطوات لضم الضفة الغربية.

وقال رافيد في تغريدته:

قال لي مسؤول إسرائيلي أن إعلان نتنياهو سيتناول تنفيذ خطوات لضم الضفة الغربية.

وتابع باراك رافيد، الإعلامي الإسرائيلي:

ومكتب نتنياهو لم يعلق على الخبر.

ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خطابا مساء اليوم، الثلاثاء؛ حسب وسائل إعلام إسرائيلية.