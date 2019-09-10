أخبار عاجلة

18 عاما على أحداث 11 سبتمبر.. واشنطن ولعبة الحرب على الإرهاب -
محمود فتح الله: حاسس إني لسه قادر ألعب.. وفيه أندية في مصر عمري ما هلعب ليها -
فصائل غزة: سنرد على انتهاكات إسرائيل -
رأي طلعت يوسف ومحمد إبراهيم وفتحي سند في محمود فتح الله -
محمود فتح الله: لن أتسرع في اتخاذ أي قرار حتى لا أندم عليه -
اخر النهار | الحلقة الكاملة بتاريخ 11 سبتمبر 2019 مع الاعلامي تامر امين -
مساء dmc - إبراهيم ناجي الشهابي : اول جلسة مع الرئيس اتقدمنا مطالب واضحة طلبنا تعديل قانون التظاهر -
مساء dmc - إبراهيم ناجي الشهابي: مؤتمرات الشباب تستهدف الشباب العادي ولا يتم وضع اي استثنائات -
إبراهيم ناجي: الاكاديمية الوطنية للتدريب كانت نتاج مؤتمرات الشباب وحلت مشاكل كانت تواجه مصر -
سامي الشيشيني : أتوقع مواجهة الأهلي والزمالك في مجموعات دوري أبطال أفريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

بعد اعتقال مواطنين... تحرك رسمي أردني واستدعاء السفير الإسرائيلي

Google+ Print

أفادت مصادر إعلامية أن وزارة الخارجية الأردنية استدعت السفير الإسرائيلي في عمان، لمطالبته بالإفراج عن مواطنين أردنيين اعتقلتهما السلطات الإسرائيلية بعد عبورهما جسر الملك حسين.

© REUTERS / MUHAMMAD HAMED

وأفاد المتحدث باسم الخارجية الأردنية سفيان القضاة، أن "الوزارة تواصل جهودها للإفراج عن المعتقلين وأنها استدعت اليوم السفير الإسرائيلي في عمان وطالبت بالإفراج الفوري عنهما وإعلام الوزارة بكافة تفاصيل الاعتقال والتهم الموجهه لهما ومجريات التحقيقات وضمان حقوقهما القانونية".

وأشار إلى أن الأردنية تسعى عبر مختلف الوسائل الدبلوماسية والسياسية والقانونية المتاحة لإطلاق سراح المعتقلين.

وبين المتحدث الأردني أن القنصل الأردني في تل أبيب زار، الثلاثاء، المواطن عبد الرحمن مرعي في مركز احتجازه لمتابعة القضية، وتقديم الإسناد له، والاطلاع على ظروف الاحتجاز.

ولفت أن شقيقة المواطنة هبة عبد الباقي استطاعت اليوم الثلاثاء العودة إلى أراضي الأردن عبر جسر الملك حسين، بعد متابعة الوزارة لموضوع منعها من المغادرة.

وأكد القضاة أن الوزارة تتابع بشكل مستمر ومكثف ويومي كل ما يتعلق بمن يتم اعتقالهم، وكذلك الأردنيين في السجون الإسرائيلية.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
مساء dmc - الحكومة تدرس تغليظ عقوبة المعتدين علي المستشفيات

مساء dmc - الحكومة تدرس تغليظ عقوبة المعتدين علي المستشفيات

مساء dmc-رئيس الوزراء يوجه بإعداد مسودة التقرير السنوي عن أداء الحكومة من يونيو 2018 وحتي يونيو 2019

مساء dmc-رئيس الوزراء يوجه بإعداد مسودة التقرير السنوي عن أداء الحكومة من يونيو 2018 وحتي يونيو 2019

البنك الدولي يتعهد بمساندة الحكومة الانتقالية في السودان

البنك الدولي يتعهد بمساندة الحكومة الانتقالية في السودان

محمد بن سلمان يصدر توجيها جديدا... والحكومة تعلق

محمد بن سلمان يصدر توجيها جديدا... والحكومة تعلق