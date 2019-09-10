سيتي جروب: سعر الذهب قد يتجاوز 2000 دولار

مباشر: يرى محللون في "سيتي جروب" أن أسعار الذهب قد تتداول عند مستويات مرتفعة لفترة أطول من الزمن، وأن المعدن الأصفر قد يتجاوز مستوى 2000 دولار للأوقية.

وقال محللون المصرف الأمريكي في مذكرة صادرة اليوم الثلاثاء إن أسعار الذهب قد تختبر مستويات قياسية مرتفعة جديدة خلال العام أو الاثنين المقبلين، بحسب "وول ستريت جورنال".

وذكر المحللون أنه من وجهة نظر عامة فإن انخفاض معدلات الفائدة الاسمية ومعدلات الفائدة الحقيقية على المدى الطويل، ومخاطر الركود الاقتصادي العالمي المتصاعدة نتيجة التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، والانشقاقات الجيوسياسية المتصاعدة وسط تقييمات مرتفعة لسوق الائتمان والأسهم، إلى جانب الاتجاه الشرائي القوي للذهب من قبل البنوك المركزية والمستثمرين، جميعها أسباب تدعم بيئة سوق الذهب الصاعد.

وسجل الذهب في العام الجاري أعلى مستوى في أكثر من 6 سنوات وتجاوز حاجز الـ1555 دولار للأوقية، مع زيادة الخلافات التجارية، وتراجع عوائد السندات العالمية، وانخفاض في أداء أسواق الأصول الخطرة مثل سوق الأسهم.

ولكن شهدت أسعار الذهب هبوطاً خلال الجلسات الثلاثة الماضية، ليهبط اليوم دون مستوى 1500 دولار مع توقعات متفائلة بشأن الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين.