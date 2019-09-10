أخبار عاجلة

18 عاما على أحداث 11 سبتمبر.. واشنطن ولعبة الحرب على الإرهاب -
محمود فتح الله: حاسس إني لسه قادر ألعب.. وفيه أندية في مصر عمري ما هلعب ليها -
فصائل غزة: سنرد على انتهاكات إسرائيل -
رأي طلعت يوسف ومحمد إبراهيم وفتحي سند في محمود فتح الله -
محمود فتح الله: لن أتسرع في اتخاذ أي قرار حتى لا أندم عليه -
اخر النهار | الحلقة الكاملة بتاريخ 11 سبتمبر 2019 مع الاعلامي تامر امين -
مساء dmc - إبراهيم ناجي الشهابي : اول جلسة مع الرئيس اتقدمنا مطالب واضحة طلبنا تعديل قانون التظاهر -
مساء dmc - إبراهيم ناجي الشهابي: مؤتمرات الشباب تستهدف الشباب العادي ولا يتم وضع اي استثنائات -
إبراهيم ناجي: الاكاديمية الوطنية للتدريب كانت نتاج مؤتمرات الشباب وحلت مشاكل كانت تواجه مصر -
سامي الشيشيني : أتوقع مواجهة الأهلي والزمالك في مجموعات دوري أبطال أفريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

سيتي جروب: سعر الذهب قد يتجاوز 2000 دولار

Google+ Print
سيتي جروب: سعر الذهب قد يتجاوز 2000 دولار سيتي جروب: سعر الذهب قد يتجاوز 2000 دولار

مباشر: يرى محللون في "سيتي جروب" أن الذهب قد تتداول عند مستويات مرتفعة لفترة أطول من الزمن، وأن المعدن الأصفر قد يتجاوز مستوى 2000 دولار للأوقية.

وقال محللون المصرف الأمريكي في مذكرة صادرة اليوم الثلاثاء إن أسعار الذهب قد تختبر مستويات قياسية مرتفعة جديدة خلال العام أو الاثنين المقبلين، بحسب "وول ستريت جورنال".

وذكر المحللون أنه من وجهة نظر عامة فإن انخفاض معدلات الفائدة الاسمية ومعدلات الفائدة الحقيقية على المدى الطويل، ومخاطر الركود الاقتصادي العالمي المتصاعدة نتيجة التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، والانشقاقات الجيوسياسية المتصاعدة وسط تقييمات مرتفعة لسوق الائتمان والأسهم، إلى جانب الاتجاه الشرائي القوي للذهب من قبل البنوك المركزية والمستثمرين، جميعها أسباب تدعم بيئة سوق الذهب الصاعد.

وسجل الذهب في العام الجاري أعلى مستوى في أكثر من 6 سنوات وتجاوز حاجز الـ1555 دولار للأوقية، مع زيادة الخلافات التجارية، وتراجع عوائد السندات العالمية، وانخفاض في أداء أسواق الأصول الخطرة مثل سوق الأسهم.

ولكن شهدت أسعار الذهب هبوطاً خلال الجلسات الثلاثة الماضية، ليهبط اليوم دون مستوى 1500 دولار مع توقعات متفائلة بشأن الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
رئيس الشعبة العامة للمصوغات: أسباب ارتفاع أسعار الذهب مازالت قائمة بالرغم من انخفاضها الأيام الماضية

رئيس الشعبة العامة للمصوغات: أسباب ارتفاع أسعار الذهب مازالت قائمة بالرغم من انخفاضها الأيام الماضية

أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ترتفع بعكس المتوقع خلال أغسطس

أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ترتفع بعكس المتوقع خلال أغسطس

محدث..أسعار النفط تقلص مكاسبها بعد تقرير أوبك

محدث..أسعار النفط تقلص مكاسبها بعد تقرير أوبك

صعود أسعار الذهب عالمياً في ترقب التطورات التجارية والاقتصادية

صعود أسعار الذهب عالمياً في ترقب التطورات التجارية والاقتصادية