تراجع فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة خلال يوليو

مباشر: انخفض عدد فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة خلال يوليو/تموز الماضي بعكس توقعات المحللين.

وكشفت بيانات صادرة عن معهد الإحصاءات الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن عدد الوظائف المتاحة في الولايات المتحدة انخفض إلى 7.217 مليون وظيفة خلال يوليو/تموز الماضي، مقابل 7.248 مليون وظيفة في الشهر السابق له بعد التعديل بالخفض.

وكانت توقعات المحللين تُشير إلى ارتفاع عدد فرص العمل الأمريكية المتاحة خلال الشهر الماضي إلى 7.31 مليون فرصة.

في حين ارتفعت عمليات التعيين إلى 5.953 مليون عملية في يوليو/تموز الماضي، مقابل 5.716 مليون عملية في الشهر السابق له.

كما زادت عمليات مغادرة العمل خلال يوليو/تموز لتصل إلى 5.759 مليون عملية، مقارنة مع 5.513 مليون فرصة في الشهر السابق له.

وكانت بيانات رسمية ذكرت أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 130 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، وهو أقل من توقعات المحللين.

وبحلول الساعة 2:05 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 98.380.