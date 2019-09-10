أرامكو السعودية تكشف عن مرحلة جديدة للإنتاج بمستوياتٍ فائقة النقاء

أبوظبي- مباشر: كشف رئيس شركة الزيت العربية السعودية- أرامكو السعودية، اليوم الثلاثاء، عن مرحلة جديدة تهدف إلى إنتاج النفط والغاز بمستوياتٍ فائقة النقاء.

وجاءت تصريحات الرئيس التنفيذي لأرامكو امين الناصر، خلال كلمة بمؤتمر الطاقة العالمي المقام حاليا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، مؤكدا عزم الشركة على تقديم حلول جادة لمعالجة التغير المناخي.

وانطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الطاقة العالمي بإمارة أبوظبي. ويقام المؤتمر خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر/أيلول الجاري بمشاركة 71 وزيراً و500 رئيس تنفيذي.

وأضاف الناصر: "يواجه العالم تحديا مناخيا ملحوظا، ونحن بحاجه ماسة إلى استجابة جريئة لكي نتمكن من التعامل معه، ومن وجهة نظري يجب أن يحظى هذا الموضوع باتفاق القطاع النفطي بأكمله".

وأشار الناصر، إلى ابتكار مهمة جديدة تصل إلى إنتاج نفط وغاز أكثر نقاء، وانتهاء بمجموعة متكاملة من المنتجات الجاهزة لاستخدامه، لافتا إلى ضرورة جعل هذا الأمر أولوية قصوى بالنسبة للمختصين بالقطاع.

وتابع: "وبغض النظر عن هيكلة العمل من المهم أن يكون شاملا ومدارا من قبل القطاع، قادرا على تحقيق تقدم سريع وتوليد استراتيجيات طويلة الأمد لإدارة الكربون مما يمنح العملاء الثقة الكافية في كافة برامجنا، وذلك لأنه لا حدود لقدرات طاقتنا إن استطعنا تلبية طلب المجتمع على طاقة فائقة النقاء".

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