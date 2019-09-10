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سعوديان يدهسان بالعمد وافدا حتى الموت... والشرطة تعلق

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© AP Photo / Hassan Ammar

قال المقدم شاكر بن سليمان التويجري، المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، إن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا الأحد الماضي يفيد بتعرض مقيم من الجنسية الهندية للدهس العمد من قبل شابين يستقلان مركبة، ما نتج عنه وفاته، بحسب موقع صحيفة "المواطن" .

وأضاف أن أحدهما سرق مركبة الضحية وهرب بها إلى جهة غير معلومة.

وتابع أن الأجهزة الأمنية قامت على الفور بإجراءات البحث والتحري والاستدلال المتخذة، وتمكنت من تحديد هوية الجانيين، لافتة إلى أنهما مواطنين سعوديين.

وأكد التويجري على أن دوريات الأمن تمكنت من القبض عليهما بعد محاولة أحدهما مقاومة رجال الأمن باستخدام سلاح ناري. 

وشدد التويجري على أن "شرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم.

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