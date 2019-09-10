ارتفاع شبه جماعي لبورصات الخليج والسعودي والبحريني خارج السرب

الرياض- مباشر: سجلت أغلب بورصات الخليج ارتفاعاً شبه جماعياً بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع فيما عدا سوقي السعودية والبحرين أغلقا داخل المنطقة الحمراء.

وتصدّر ارتفاعات بورصات الخليج، بورصة قطر لتنهي تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.65 بالمائة إلى مستوى 10375.67 نقطة ليربح نحو 66.64 نقطة، من خلال صعود 22 سهم تصدرهم سهم بنك قطر الأول فيما تراجع 18 سهما بصدارة سهم

وحل ثانياً سوق دبي المالي مرتفعاً بنسبة 0.44 بالمائة إلى مستوى 2892.27 نقطة بمكاسب قدرها 12.76 نقطة، بعدما ارتفع أداء 23 سهما فيما انخفض أداء 8 أسهم آخرين.

وارتفع أيضاً سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.39 بالمائة إلى مستوى 5095.75 نقطة من خلال صعود 16 ورقة مالية تقدمهم الوطنية للسياحة، في حين انخفض أداء 4 أسهم آخرين بصدارة أبوظبي لبناء السفن.

وجاء سوق مسقط بنهاية تعاملات اليوم باللون الأخضر بنسبة 0.31 بالمائة إلى مستوى 3997.88 نقطة رابحاً 12.49 نقطة، من خلال صعود 14 سهماً بينما تراجع أداء 7 أسهم.

وكانت بورصة الكويت في ذيل البورصات الخليجية الأكثر ارتفاعاً بنسبة 0.14 بالمائة بمكاسب 8.81 نقطة إلى مستوى 6424.07 نقطة من خلال صعود 62 سهماً بينما تراجع أدار 34 سهما آخر.

وفي المقابل تصدر التراجعات سوق الأسهم السعودية بنحو 1.12 بالمائة الى مستوى 7965.13 نقطة ليفقد نحو 90.11 نقطة، من خلال تراجع 158 ورقة مالية تصدرهم عناية، ودلة الصحية، والتصنيع فيما ارتفع أداء25 سهماً تصدرهم سهم اليانز اس اف ، والسريع، والخدمات الأرضية.

وهبطت بورصة البحرين بنسبة 0.12 بالمائة الى مستوى 1548.78 نقطة ليفقد 2.29 نقطة، من خلال صعود سهمين فقط وهما سهم استيراد، والبحرين الوطني ، كما ارتفع أداء سهمين آخرين وهما الأهلي المتحد، وبتلكو.

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