مستشار البيت الأبيض يدعو للصبر في المفاوضات التجارية مع الصين

مباشر: دعا مستشار البيت الأبيض "بيتر نافارو" إلى الصبر في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والمقرر عقد جولة جديدة منها في الشهر المقبل.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أجرى المفاوضون التجاريون في الصين والولايات المتحدة محادثات هاتفية اتفقوا خلالها على عقد جولة جديدة من المحادثات في الشهر المقبل.

وقال "نافارو" في تصريحات لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية اليوم الثلاثاء: "إذا أرادنا الحصول على نتيجة جيدة في المحادثات التجارية فيجب أن نترك عملية التفاوض تأخذ مسارها".

ومنذ أكثر من 18 شهراً، بدأت الولايات المتحدة حرباً تجاريةً مع الصين من أجل تقليل العجز التجاري معها ومواجهة قضايا عدة مثل شركة حقوق الملكية الفكرية والنقل القسري للتكنولوجيا، ومنذ ذلك الحين فشل الطرفان في عقد صفقة تجارية في ظل تبادل فرض التعريفات الجمركية على مليارات الدولارات من السلع.

وأضاف "نافارو": "نحن نحتاج إلى الصبر في المفاوضات التجارية مع الصين".