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الداخلية المصرية... اعتقال خلية لتنظيم "الإخوان المسلمين" مكونة من 16 شخصا

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الداخلية المصرية... اعتقال خلية لتنظيم "الإخوان المسلمين" مكونة من 16 شخصا الداخلية المصرية... اعتقال خلية لتنظيم "الإخوان المسلمين" مكونة من 16 شخصا

وأوضح القطاع الأمني المصري أنه فى إطار جهود وزارة الداخلية لإجهاض مخططات تنظيم "الإخوان المسلمون" التى تستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من إستقراره، تم رصد مخطط للتنظيم يضر بالدولة المصرية. وذلك بحسب وكالة "سكاي نيوز".

وأكدت الداخلية المصرية أن التنظيم يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الإقتصادية، فضلاً عن تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه المنشآت والمرافق الحيوية والقوات المسلحة والشرطة والقضاء، لإشاعة حالة من الفوضى بالبلاد تمكنه من العودة لتصدر المشهد السياسي.

وكشفت المعلومات أبعاد التحرك المشار إليه، والتى ترتكز على إنشاء ثلاث شبكات سرية تستهدف (تهريب النقد الأجنبى خارج البلاد – تهريب العناصر الإخوانية المطلوبة أمنياً إلى بعض الدول الأوروبية مروراً بدولة تركيا – توفير الدعم المادى لعناصر التنظيم بالداخل لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية التى تستهدف الإضرار بالجبهة الداخلية ).

ويأتي ذلك بالتعاون مع عدد من العناصر الإخوانية القائمة على إدارة بعض الشركات بالبلاد، والتى يتخذونها ستاراً لتمويل نشاطهم لصالح التنظيم، وقد نجحت الجهود في تحديد العناصر الإخوانية الهاربة بدولة تركيا والمتورطة فى إعداد المخطط.

وتم التعامل مع تلك المعلومات وتوجيه ضربة أمنية للعناصر القائمة على هذا التحرك بمصر، عقب تقنين الإجراءات مع نيابة أمن الدولة العليا أسفرت عن تحديد وضبط عدد 16 منهم، كذا بعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية، فضلاً عن عدد من جوازات السفر ومجموعة من الأوراق التنظيمية التي تحوي خطة تحركهم .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتباشر نيابة أمن الدولة العليا المصرية التحقيقات.

يتبع... 

SputnikNews

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