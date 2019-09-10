الهبوط يخيم على الأسهم الأمريكية بالمستهل مع خسائر قطاع التكنولوجيا

مباشر: خيم الهبوط على مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الثلاثاء، بقيادة قطاع التكنولوجيا ومع ترقب اجتماعات البنوك المركزية.

وقاد قطاع التكنولوجيا خسائر البورصة الأمريكية، مع تراجع أسهم أمازون ونتفليكس وألفابت.

كما هبط سهم "فورد موتور" بنسبة تجاوزت 4 بالمائة بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للشركة إلى الدرجة غير الاستثمارية "الخردة"

ويترقب المستثمرون اجتماعات البنوك المركزية حيث يبدأها المركزي الأوروبي يوم الخميس المقبل، على أن يجتمع الفيدرالي الأسبوع المقبل وسط توقعات كبيرة بخفض معدلات الفائدة.

وفي التطورات التجارية، دعا المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو إلى الصبر في المحادثات بين الصين والولايات المتحدة حتى تأتي بنتيجة جيدة.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.1 بالمائة ليصل إلى 26799 نقطة.

كما تراجع "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.3 بالمائة إلى 2969 نقطة، وهبط "ناسداك" بنسبة 0.5 بالمائة مسجلاً 8046 نقطة.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.09 بالمائة إلى 98.372.