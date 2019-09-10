أخبار عاجلة

18 عاما على أحداث 11 سبتمبر.. واشنطن ولعبة الحرب على الإرهاب -
فصائل غزة: سنرد على انتهاكات إسرائيل -
رأي طلعت يوسف ومحمد إبراهيم وفتحي سند في محمود فتح الله -
محمود فتح الله: لن أتسرع في اتخاذ أي قرار حتى لا أندم عليه -
اخر النهار | الحلقة الكاملة بتاريخ 11 سبتمبر 2019 مع الاعلامي تامر امين -
مساء dmc - إبراهيم ناجي الشهابي : اول جلسة مع الرئيس اتقدمنا مطالب واضحة طلبنا تعديل قانون التظاهر -
مساء dmc - إبراهيم ناجي الشهابي: مؤتمرات الشباب تستهدف الشباب العادي ولا يتم وضع اي استثنائات -
إبراهيم ناجي: الاكاديمية الوطنية للتدريب كانت نتاج مؤتمرات الشباب وحلت مشاكل كانت تواجه مصر -
سامي الشيشيني : أتوقع مواجهة الأهلي والزمالك في مجموعات دوري أبطال أفريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الهبوط يخيم على الأسهم الأمريكية بالمستهل مع خسائر قطاع التكنولوجيا

Google+ Print
الهبوط يخيم على الأسهم الأمريكية بالمستهل مع خسائر قطاع التكنولوجيا الهبوط يخيم على الأسهم الأمريكية بالمستهل مع خسائر قطاع التكنولوجيا

مباشر: خيم الهبوط على مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الثلاثاء، بقيادة قطاع التكنولوجيا ومع ترقب اجتماعات البنوك المركزية.

وقاد قطاع التكنولوجيا خسائر البورصة الأمريكية، مع تراجع أسهم أمازون ونتفليكس وألفابت.

كما هبط سهم "فورد موتور" بنسبة تجاوزت 4 بالمائة بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للشركة إلى الدرجة غير الاستثمارية "الخردة"

ويترقب المستثمرون اجتماعات البنوك المركزية حيث يبدأها المركزي الأوروبي يوم الخميس المقبل، على أن يجتمع الفيدرالي الأسبوع المقبل وسط توقعات كبيرة بخفض معدلات الفائدة.

وفي التطورات التجارية، دعا المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو إلى الصبر في المحادثات بين الصين والولايات المتحدة حتى تأتي بنتيجة جيدة.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.1 بالمائة ليصل إلى 26799 نقطة.

كما تراجع  "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.3 بالمائة إلى 2969 نقطة، وهبط "ناسداك" بنسبة 0.5 بالمائة مسجلاً 8046 نقطة.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.09 بالمائة إلى 98.372.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
أوبك تخفض توقعاتها لطلب النفط في 2020

أوبك تخفض توقعاتها لطلب النفط في 2020

تقلبات النفط تثير اهتمامات الأسواق العالمية اليوم

تقلبات النفط تثير اهتمامات الأسواق العالمية اليوم

محدث.. سهم آبل يرتفع 3% بالختام بعد إصدارات "أيفون 11"

محدث.. سهم آبل يرتفع 3% بالختام بعد إصدارات "أيفون 11"

الجبير ووزير الخارجية الفرنسي يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

الجبير ووزير الخارجية الفرنسي يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية