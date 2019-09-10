هيئة السوق السعودية تصدر تراخيص لـ3 شركات أوراق مالية

الرياض – مباشر: أصدر مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الثلاثاء، قرارات بالموافقة على الترخيص لـ3 شركات لممارسة عدة أنشطة بالسوق السعودي.

وأصدر مجلس الهيئة، وفقا لبيان، قراره بالموافقة على الترخيص لشركة ناتيكسيس العربية السعودية؛ للاستثمار في ممارسة أنشطة التعامل بصفة متعهد بالتغطية، والترتيب، وتقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية.

ووافق مجلس الهيئة، على الترخيص لشركة ركاز الوطنية المالية؛ في ممارسة أنشطة إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية، وإدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة، والترتيب، وتقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية.

وأصدر مجلس الهيئة، قراره بالموافقة على الترخيص لشركة اسناد المالية؛ في ممارسة نشاط تقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية.

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