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وزارة الصحة العراقية: ارتفاع حصيلة انهيار ممشى كربلاء لـ31 قتيلاً

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وزارة الصحة العراقية: ارتفاع حصيلة انهيار ممشى كربلاء لـ31 قتيلاً وزارة الصحة العراقية: ارتفاع حصيلة انهيار ممشى كربلاء لـ31 قتيلاً

مباشر: أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن سقوط عشرات القتلى والمصابين أثناء الاحتفال بذكرى عاشوراء في كربلاء بجنوب بغداد.

وأفادت مصادر عراقية نقلاً عن قناة "العربية" بإنهيار ممر أثناء مراسم عاشوراء في كربلاء، كما أفادت بارتفاع حصيلة الحادث إلى 31 قتيلاً و 96 جريحاً.

وقال مسؤولون أمنيون عراقيون بحسب "العربية" إن الحادث في كربلاء نجم عن انهيار جزء من ممشى في مراسم عاشوراء.

وكانت وزارة الصحة العراقية، أعلنت أن 16 شخصا لقوا حتفهم بحادثة تدافع فى كربلاء، دون التطرق لتفاصيل أخرى.

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