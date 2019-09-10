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السعودية تستضیف اجتماع مجلس محافظي صندوق أوبك للتنمیة الدولیة

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السعودية تستضیف اجتماع مجلس محافظي صندوق أوبك للتنمیة الدولیة السعودية تستضیف اجتماع مجلس محافظي صندوق أوبك للتنمیة الدولیة

الرياض – مباشر: قالت وزارة المالية ، اليوم الثلاثاء، إن المملكة تستضیف الدورة الـ169 لمجلس محافظي صندوق أوبك للتنمیة الدولیة (أوفید)، في مدینة جدة.

وقال وزیر المالیة السعودي، وفقا لبيان الوزارة، إن الاجتماع سيكون خلال الفترة من 10-11 سبتمبر/ أيلول الجاري، متمنيا أن تثمر الاجتماعات نتائج إیجابیة وبناءة.

وأضاف الوزير محمد بن عبدالله الجدعان، أن الصندوق له دور كبير في دعم التنمية في الدول النامية، وتعزيز التعاون بين دول منظمة أوبك والدول النامية خاصة الدول الفقيرة.

وأوضح الجدعان، انه استفاد من مساعدات الصندوق التنموية حتى الآن 134 دولة في كل أنحاء العالم، وبلغ ما تم تقدیمه منذ عام 1976 نحو 24.5 ملیار دولار.

وأشار، إلى أن نسبة مساھمة المملكة المدفوعة في الصندوق تبلغ نحو 34 بالمائة كأعلى نسبة مساھمة بمبلغ 903.3 ملیون دولار، تلیھا فنزويلا بنسبة 15.8 بالمائة، ثم دولة الكویت ثالثا بنسبة 12.3 بالمائة.

یذكر أن الصندوق هو مؤسسة تمویل إنمائي حكومیة دولیة مقرھا النمسا.

وأنشأتھا الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) في عام 1976؛ بھدف تعزیز التعاون بین الدول الأعضاء في منظمة أوبك وسائر البلدان النامیة.

ویقدم التمویل التنموي والدعم الفني للدول النامیة، خصوصاً الدول المنخفضة الدخل، وذلك في إطار السعي نحو تحقیق التقدم الاجتماعي والاقتصادي فیھا.

ویبلغ عدد أعضاء الصندوق حالیا 12 عضواً ھم: المملكة العربیة السعودیة، والجزائر، والإكوادور، والجابون، وإندونیسیا، وإیران، والعراق، والكویت، ولیبیا، ونیجیریا، والإمارات العربیة المتحدة، وفنزویلا.

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