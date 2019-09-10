السعودية تستضیف اجتماع مجلس محافظي صندوق أوبك للتنمیة الدولیة

الرياض – مباشر: قالت وزارة المالية السعودية، اليوم الثلاثاء، إن المملكة تستضیف الدورة الـ169 لمجلس محافظي صندوق أوبك للتنمیة الدولیة (أوفید)، في مدینة جدة.
وقال وزیر المالیة السعودي، وفقا لبيان الوزارة، إن الاجتماع سيكون خلال الفترة من 10-11 سبتمبر/ أيلول الجاري، متمنيا أن تثمر الاجتماعات نتائج إیجابیة وبناءة.
وأضاف الوزير محمد بن عبدالله الجدعان، أن الصندوق له دور كبير في دعم التنمية في الدول النامية، وتعزيز التعاون بين دول منظمة أوبك والدول النامية خاصة الدول الفقيرة.
وأوضح الجدعان، انه استفاد من مساعدات الصندوق التنموية حتى الآن 134 دولة في كل أنحاء العالم، وبلغ ما تم تقدیمه منذ عام 1976 نحو 24.5 ملیار دولار.
وأشار، إلى أن نسبة مساھمة المملكة المدفوعة في الصندوق تبلغ نحو 34 بالمائة كأعلى نسبة مساھمة بمبلغ 903.3 ملیون دولار، تلیھا فنزويلا بنسبة 15.8 بالمائة، ثم دولة الكویت ثالثا بنسبة 12.3 بالمائة.
یذكر أن الصندوق هو مؤسسة تمویل إنمائي حكومیة دولیة مقرھا النمسا.
وأنشأتھا الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) في عام 1976؛ بھدف تعزیز التعاون بین الدول الأعضاء في منظمة أوبك وسائر البلدان النامیة.
ویقدم التمویل التنموي والدعم الفني للدول النامیة، خصوصاً الدول المنخفضة الدخل، وذلك في إطار السعي نحو تحقیق التقدم الاجتماعي والاقتصادي فیھا.
ویبلغ عدد أعضاء الصندوق حالیا 12 عضواً ھم: المملكة العربیة السعودیة، والجزائر، والإكوادور، والجابون، وإندونیسیا، وإیران، والعراق، والكویت، ولیبیا، ونیجیریا، والإمارات العربیة المتحدة، وفنزویلا.
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