هيئة السوق السعودية تفرض غرامة مالية على شركة الأعمال التطويرية

الرياض- مباشر: أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، على شركة الأعمال التطويرية الغذائية.

وقالت الهيئة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الغرامة لمخالفتها المادة الخامسة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وذلك لعدم تزويدها الهيئة والإفصاح للمساهمين عن تقرير مجلس إدارتها للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م، خلال الفترة النظامية المحددة، إذ لم تفصح الشركة عن ذلك إلا بتاريخ 29 أبريل 2019م.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الأعمال التطويرية الغذائية، أمس الاثنين، على زيادة رأسمال الشركة من 12.5 مليون إلى 25 مليون ريال عبر منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة من الأرباح المبقاة بنسبة 100 بالمائة.

ووافقت الجمعية خلال الاجتماع على القوائم المالية للعام 2018، وتم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تلك الفترة، إلى جانب إقرار بقية البنود المدرجة على جدول الأعمال.

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