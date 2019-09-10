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انخفاض الين الياباني لأدنى مستوى في 5 أسابيع

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انخفاض الين الياباني لأدنى مستوى في 5 أسابيع انخفاض الين الياباني لأدنى مستوى في 5 أسابيع

مباشر: انخفضت عملة الين الياباني لأدنى مستوى في 5 أسابيع أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تراجع الطلب على أصول الملاذ الآمن.

واتجه المستثمرون لحيازة الأصول الخطرة مع التفاؤل بشأن الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وانتظار قيام البنوك المركزية بتدابير تحفيزية جديدة.

كما ارتفع سوق الأسهم في اليابان اليوم لأعلى مستوى في شهر ونصف، فيما سجلت الأسهم الأمريكية أمس الارتفاع الرابع على التوالي.

وخفضت اليابان أمس تقديرات النمو الاقتصادي عن الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي عند 1.3 بالمائة، مقابل مستوى 1.8 بالمائة في التقديرات الأولى.

كما خفضت الجهات الحكومية في اليابان تقديرات نمو الطلب المحلي في الربع الثاني من 2019 عند مستوى 0.6 بالمائة، من مستوى 0.7 بالمائة في القراءة الأولى.

وبحلول الساعة 12:50 مساءً بتوقيت جرينتش استقر الين أمام الدولار مُسجلاً 107.27 ين، وذلك بعد أن سجل مستوى 107.50 ين لكل دولار في وقت سابق من التعاملات، وهو أدنى مستوى في 5 أسابيع.

وخلال تلك الفترة صعد مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة عند 98.380.

 

مباشر (اقتصاد)

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