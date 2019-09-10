سوق الأسهم السعودية يتراجع 1.12%.. وسط هبوط شبه جماعي للقطاعات

الرياض ـ مباشر: أنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، جلسة اليوم الثلاثاء بتراجع ملحوظ، ليعاود خسائره بعد ارتفاعه هامشياً بالجلسة السابقة، في ظل هبوط شبه جماعي للقطاعات.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي"، متراجعا 1.12 بالمائة، فاقدا 90.11 نقطة من رصيده، هبط بها إلى مستوى 7,965.13 نقطة.

وهبط السوق الموازي "نمو" نحو 2.1 بالمائة عند الإغلاق، بخسائر بلغت 83.31 نقطة، ليصل إلى مستوى 3,882.25 نقطة.

وارتفعت قيم التداول بالسوق الرسمي إلى 2.98 مليار ريال، مقابل 2.75 مليار ريال بالجلسة السابقة، وصعدت الكميات إلى نحو 118 مليون سهم، مقابل 104.48 مليون سهم بجلسة أمس الاثنين.

وغلب اللون الأحمر على أداء القطاعات بـ"تداول" بصدارة تجزئة الأغذية الذي هبط نحو 2.23 بالمائة، تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.03 بالمائة.

وتصدر "المواد الأساسية" خسائر القطاعات الكبرى، بعد هبوطه 1.71 بالمائة، وسجل قطاع البنوك تراجعا نسبته 1.02 بالمائة، وبلغت خسائر قطاع الاتصالات 0.88 بالمائة.

واقتصرت المكاسب على 3 قطاع، تصدرها قطاع إنتاج الأغذية، الذي أغلق مرتفعا 0.16 بالمائة، تلاه قطاع الخدمات التجاري بارتفاع هامشي بلغت نسبته 0.05 بالمائة.

وعلى مستوى أداء الأسهم، تصدر "عناية" الخسائر بتراجع نسبته 4.89 بالمائة، وكانت أعلى المكاسب لسهم "أليانز" الذي أغلق مرتفعا 8.24 بالمائة.

وتصدر "الراجحي" نشاط الأسهم من حيث القيم، بـ 403.29 مليون ريال، وسجل "الإنماء" أعلى الكميات بـ 11 مليون سهم.

وفيما يخص أسهم "الموازي"، تصدر "أبو معطي" الخسائر بتراجع نسبته 8.26 بالمائة، واقتصر اللون الأخضر على سهم "التطويرية الغذائية" الذي أغلق مرتفعا 6.08 بالمائة.

وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تعاملات أمس الإثنين، على ارتفاع هامشي، في ظل تباين أداء القطاعات الكبرى.

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