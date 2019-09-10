أخبار عاجلة

18 عاما على أحداث 11 سبتمبر.. واشنطن ولعبة الحرب على الإرهاب -
فصائل غزة: سنرد على انتهاكات إسرائيل -
رأي طلعت يوسف ومحمد إبراهيم وفتحي سند في محمود فتح الله -
محمود فتح الله: لن أتسرع في اتخاذ أي قرار حتى لا أندم عليه -
اخر النهار | الحلقة الكاملة بتاريخ 11 سبتمبر 2019 مع الاعلامي تامر امين -
مساء dmc - إبراهيم ناجي الشهابي : اول جلسة مع الرئيس اتقدمنا مطالب واضحة طلبنا تعديل قانون التظاهر -
مساء dmc - إبراهيم ناجي الشهابي: مؤتمرات الشباب تستهدف الشباب العادي ولا يتم وضع اي استثنائات -
إبراهيم ناجي: الاكاديمية الوطنية للتدريب كانت نتاج مؤتمرات الشباب وحلت مشاكل كانت تواجه مصر -
سامي الشيشيني : أتوقع مواجهة الأهلي والزمالك في مجموعات دوري أبطال أفريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الملك سلمان يتسلم رسالة من أمير الكويت

Google+ Print
الملك سلمان يتسلم رسالة من أمير الكويت الملك سلمان يتسلم رسالة من أمير الكويت

الرياض- مباشر: تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وفقاً لوكالة الأنباء - واس.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت، خلال استقبال الملك له اليوم في مكتبه بقصر السلام في جدة.

وصرح وزیر شؤون الدیوان الأمیري الشیخ علي جراح الصباح، يوم الأحد الماضي، بأن أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح دخل إحدى المستشفیات في الولایات المتحدة الأمریكیة لاستكمال الفحوصات الطبیة.

وأضاف الشیخ علي جراح الصباح، أن تلك الفحوصات دعت إلى تأجیل اللقاء المقرر لأمير الكويت مع الرئیس دونالد رئیس الولایات المتحدة الأمریكیة إلى موعد یحدد لاحقا، وفقا لوكالة أنباء الكويت "كونا".

ترشيحات:

السعودية: "حل أزمة قطر من خلال الوساطة الكويتية..ومنظومة مجلس التعاون"

الناصر: الطرح العام لأرامكو قريبا.. والشركة مستعدة للإدراج عالمياً

صندوق النقد الدولي يقترح رفع ضريبة القيمة المضافة بالسعودية

السعودية تُعيد هيكلة تأشيرات الزيارة والحج وإلغاء رسوم تكرار العمرة

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
روسيا والسعودية.. لقاء بين وزيري الطاقة

روسيا والسعودية.. لقاء بين وزيري الطاقة

ترامب.. ما سر رحيل "صقر الحروب"؟

ترامب.. ما سر رحيل "صقر الحروب"؟

مساء dmc - "ترامب " يتوعد طالبان باستخدام قوة عسكرية لم يسبق لواشنطن استخدامها علي مر التاريخ

مساء dmc - "ترامب " يتوعد طالبان باستخدام قوة عسكرية لم يسبق لواشنطن استخدامها علي مر التاريخ

محلل: دعوة ترامب لخفض الفائدة لمستوى صفر تصرف غير مسؤول

محلل: دعوة ترامب لخفض الفائدة لمستوى صفر تصرف غير مسؤول