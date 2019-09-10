الملك سلمان يتسلم رسالة من أمير الكويت

الرياض- مباشر: تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية- واس.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت، خلال استقبال الملك له اليوم في مكتبه بقصر السلام في جدة.

وصرح وزیر شؤون الدیوان الأمیري الشیخ علي جراح الصباح، يوم الأحد الماضي، بأن أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح دخل إحدى المستشفیات في الولایات المتحدة الأمریكیة لاستكمال الفحوصات الطبیة.

وأضاف الشیخ علي جراح الصباح، أن تلك الفحوصات دعت إلى تأجیل اللقاء المقرر لأمير الكويت مع الرئیس دونالد ترامب رئیس الولایات المتحدة الأمریكیة إلى موعد یحدد لاحقا، وفقا لوكالة أنباء الكويت "كونا".

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