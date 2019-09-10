أخبار عاجلة

18 عاما على أحداث 11 سبتمبر.. واشنطن ولعبة الحرب على الإرهاب -
فصائل غزة: سنرد على انتهاكات إسرائيل -
رأي طلعت يوسف ومحمد إبراهيم وفتحي سند في محمود فتح الله -
محمود فتح الله: لن أتسرع في اتخاذ أي قرار حتى لا أندم عليه -
اخر النهار | الحلقة الكاملة بتاريخ 11 سبتمبر 2019 مع الاعلامي تامر امين -
مساء dmc - إبراهيم ناجي الشهابي : اول جلسة مع الرئيس اتقدمنا مطالب واضحة طلبنا تعديل قانون التظاهر -
مساء dmc - إبراهيم ناجي الشهابي: مؤتمرات الشباب تستهدف الشباب العادي ولا يتم وضع اي استثنائات -
إبراهيم ناجي: الاكاديمية الوطنية للتدريب كانت نتاج مؤتمرات الشباب وحلت مشاكل كانت تواجه مصر -
سامي الشيشيني : أتوقع مواجهة الأهلي والزمالك في مجموعات دوري أبطال أفريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

"جندي مقاتل في جيش خامنئي"... الجيش الإسرائيلي يعلق على كلمة نصر الله

Google+ Print
"جندي مقاتل في جيش خامنئي"... الجيش الإسرائيلي يعلق على كلمة نصر الله "جندي مقاتل في جيش خامنئي"... الجيش الإسرائيلي يعلق على كلمة نصر الله

ونشر أدرعي تغريدة جديدة له بحسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، الثلاثاء، تعليقا على خطاب نصر الله، صباح اليوم، خلال إحياء مراسم العاشر من محرم (يوم عاشوراء).

وقال أدرعي:

بماذا يفكر نصر الله؟ في خطابه اليوم يقول إن حزب الله هو جزء من اللبنانية ويحترم قراراتها، لكن يوم أمس قال إنه جنديًا مقاتلًا بجيش آية الله خامنئي.

وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي:

هل سيختار نصر الله الانصياع إلى تطلعات وآمال اللبنانيين أم سيرضخ لضغوطات وإملاءات قاسم سليماني؟ 

وقال نصر الله، في ختام كلمة ألقاها بمناسبة الليلة الأخيرة من ذكرى عاشوراء، مساء أمس الاثنين: "نحن نخوض معركة كبرى وتحاول أمريكا وإسرائيل أن تحاصر مخيمنا"؛ حسب قناة "المنار".

وأضاف: "قائد مخيمنا اليوم هو الإمام خامنئي ومركزه الجمهورية الإسلامية الإيرانية". 

تصريحات نصر الله تأتي على خلفية تكثيف الولايات المتحدة ضغوطها على إيران، الداعم الأبرز لـ"حزب الله"، واتهامها طهران بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية حالة من التوتر الحذر، منذ إعلان سقوط طائرتين إسرائيليتين مسيرتين في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، فيما أعلن الحزب عن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان. وذكر في بيانه أن العملية أسفرت عن قتل وجرح من في داخل الآلية.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
مساء dmc - الحكومة تدرس تغليظ عقوبة المعتدين علي المستشفيات

مساء dmc - الحكومة تدرس تغليظ عقوبة المعتدين علي المستشفيات

مساء dmc-رئيس الوزراء يوجه بإعداد مسودة التقرير السنوي عن أداء الحكومة من يونيو 2018 وحتي يونيو 2019

مساء dmc-رئيس الوزراء يوجه بإعداد مسودة التقرير السنوي عن أداء الحكومة من يونيو 2018 وحتي يونيو 2019

البنك الدولي يتعهد بمساندة الحكومة الانتقالية في السودان

البنك الدولي يتعهد بمساندة الحكومة الانتقالية في السودان

محمد بن سلمان يصدر توجيها جديدا... والحكومة تعلق

محمد بن سلمان يصدر توجيها جديدا... والحكومة تعلق