عجز الموازنة الأمريكية يتجاوز تريليون دولار في 11 شهراً

مباشر: أعلن مكتب الميزانية في الكونجرس أن عجز موازنة الحكومة الفيدرالية الأمريكية في أول 11 شهراً من العام المالي الحالي الذي ينتهي خلال سبتمبر/أيلول الجاري قد تجاوز مستوى تريليون دولار.

وأوضح مكتب الميزانية بالكونجرس في مراجعة الموازنة والذي نشر أمس الإثنين، أن العجز خلال أول 11 شهراً من العام المالي الحالي بلغ 1.067 تريليون دولار، وهو أعلى بنحو 168 مليار دولار مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبحسب التقرير، فإن النفقات ارتفعت إلى 4.154 تريليون دولار في الأشهر الـ11 المنتهية في أغسطس/آب الماضي وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7 بالمائة على خلفية زيادة طلبات الرعاية الطبية والأمن الاجتماعي بنسبة 6 بالمائة لكل منهما، كما أن النفقات الطبية صعدت بنحو 5 بالمائة.

وزادت مدفوعات الفائدة على الديون الوطنية بنسبة 14 بالمائة كما ارتفع الإنفاق على الدفاع بنحو 8 بالمائة.

وعلى الجانب الآخر، صعدت الإيرادات بنسبة 3 بالمائة فقط لتبلغ 3.087 تريليون دولار في الأشهر الـ11 الأولى من العام المالي، حيث زادت ضرائب دخل الأفراد 1 بالمائة مع ارتفاع ضرائب الشركات بنحو 5 بالمائة.

ويتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس أن يبلغ عجز الموازنة في العام المالي الحالي والذي بدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2018 وينتهي بنهاية سبتمبر/أيلول 2019 حوالي 960 مليار دولار.

ويرجع توقعات تقلص عجز الموازنة إلى أن الشهر الحالي عادة يشهد قيام الحكومة الفيدرالية بتحصيل ضرائب أكثر مما تنفق.

ومع ذلك من شأن هذا الرقم أن يكون أكبر عجز سنوي تشهده الولايات المتحدة خلال العام المالي الحالي في نحو 7 أعوام، كما أنه أعلى بنحو 181 مليار دولار عن أرقام عجز العام المالي الماضي.

ومن المقرر أن تنشر وزارة الخزانة الأمريكية تقديراتها بشأن عجز الموازنة في البلاد يوم الخميس المقبل.

وفي العادة تكون تقديرات مكتب ميزانية الكونجرس قريبة من أرقام وزارة الخزانة.

وبحلول الساعة 12:33 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر الدولار مقابل اليورو عند مستوى 1.1042 دولار.