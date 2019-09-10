ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية قبل مزاد لبيع ديون

مباشر: صعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع استعداد المستثمرين لمزاد كبير من أجل بيع الأوراق المالية الحكومية في وقت لاحق من اليوم.

وتستعد وزارة الخزانة الأمريكية لبيع سندات بقيمة 38 مليار دولار مستحقة السداد بعد 3 أعوام في وقت لاحق من اليوم.

ومن جهة أخرى، يترقب المستثمرون خطوات البنوك المركزية الكبرى حول العالم حيال مزيد من تيسير السياسية النقدية.

ويعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه يوم الخميس المقبل، حيث من المتوقع الإعلان عن مجموعة من إجراءات التحفيز كما من المقرر أن يعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماع السياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الشهر.

وعلى صعيد الجبهة الاقتصادية، فإن ثقة الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة تراجعت إلى أدنى مستوى في نحو خمسة أشهر خلال أغسطس/آب مع تزايد حالة عدم اليقين لدى أصحاب الأعمال.

وبحلول الساعة 11:58 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع العائد على ديون الحكومة الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى 1.643 بالمائة، وذلك بعد يوم واحد من ملامسة أعلى مستوياته في شهر تقريباً.

كما زاد العائد على سندات الحكومة في الولايات المتحدة مستحقة السداد بعد عامين إلى 1.601 بالمائة في حين بلغ العائد على الديون الأمريكية لآجل 30 عاماً 2.121 بالمائة.

جدير بالذكر أن أسعار سندات الخزانة تسير في اتجاه معاكس للعائد على تلك الديون الحكومية.