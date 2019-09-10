أخبار عاجلة

18 عاما على أحداث 11 سبتمبر.. واشنطن ولعبة الحرب على الإرهاب -
فصائل غزة: سنرد على انتهاكات إسرائيل -
رأي طلعت يوسف ومحمد إبراهيم وفتحي سند في محمود فتح الله -
محمود فتح الله: لن أتسرع في اتخاذ أي قرار حتى لا أندم عليه -
اخر النهار | الحلقة الكاملة بتاريخ 11 سبتمبر 2019 مع الاعلامي تامر امين -
مساء dmc - إبراهيم ناجي الشهابي : اول جلسة مع الرئيس اتقدمنا مطالب واضحة طلبنا تعديل قانون التظاهر -
مساء dmc - إبراهيم ناجي الشهابي: مؤتمرات الشباب تستهدف الشباب العادي ولا يتم وضع اي استثنائات -
إبراهيم ناجي: الاكاديمية الوطنية للتدريب كانت نتاج مؤتمرات الشباب وحلت مشاكل كانت تواجه مصر -
سامي الشيشيني : أتوقع مواجهة الأهلي والزمالك في مجموعات دوري أبطال أفريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية قبل مزاد لبيع ديون

Google+ Print
ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية قبل مزاد لبيع ديون ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية قبل مزاد لبيع ديون

مباشر: صعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع استعداد المستثمرين لمزاد كبير من أجل بيع الأوراق المالية الحكومية في وقت لاحق من اليوم.

وتستعد وزارة الخزانة الأمريكية لبيع سندات بقيمة 38 مليار دولار مستحقة السداد بعد 3 أعوام في وقت لاحق من اليوم.

ومن جهة أخرى، يترقب المستثمرون خطوات البنوك المركزية الكبرى حول العالم حيال مزيد من تيسير السياسية النقدية.

ويعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه يوم الخميس المقبل، حيث من المتوقع الإعلان عن مجموعة من إجراءات التحفيز كما من المقرر أن يعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماع السياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الشهر.

وعلى صعيد الجبهة الاقتصادية، فإن ثقة الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة تراجعت إلى أدنى مستوى في نحو خمسة أشهر خلال أغسطس/آب مع تزايد حالة عدم اليقين لدى أصحاب الأعمال.

وبحلول الساعة 11:58 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع العائد على ديون الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى 1.643 بالمائة، وذلك بعد يوم واحد من ملامسة أعلى مستوياته في شهر تقريباً.

كما زاد العائد على سندات الحكومة في الولايات المتحدة مستحقة السداد بعد عامين إلى 1.601 بالمائة في حين بلغ العائد على الديون الأمريكية لآجل 30 عاماً 2.121 بالمائة.

جدير بالذكر أن سندات الخزانة تسير في اتجاه معاكس للعائد على تلك الديون الحكومية.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
مساء dmc - الحكومة تدرس تغليظ عقوبة المعتدين علي المستشفيات

مساء dmc - الحكومة تدرس تغليظ عقوبة المعتدين علي المستشفيات

مساء dmc-رئيس الوزراء يوجه بإعداد مسودة التقرير السنوي عن أداء الحكومة من يونيو 2018 وحتي يونيو 2019

مساء dmc-رئيس الوزراء يوجه بإعداد مسودة التقرير السنوي عن أداء الحكومة من يونيو 2018 وحتي يونيو 2019

رئيس الشعبة العامة للمصوغات: أسباب ارتفاع أسعار الذهب مازالت قائمة بالرغم من انخفاضها الأيام الماضية

رئيس الشعبة العامة للمصوغات: أسباب ارتفاع أسعار الذهب مازالت قائمة بالرغم من انخفاضها الأيام الماضية

البنك الدولي يتعهد بمساندة الحكومة الانتقالية في السودان

البنك الدولي يتعهد بمساندة الحكومة الانتقالية في السودان