السعودية.. إصدار تسعيرة موحدة لتأشيرات الحج والعمرة والزيارة

الرياض- مباشر: ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الثلاثاء، أن السعر الموحد لتأشيرات الحج والعمرة والزيارة سيصدر قريباً.

وكشفت الصحيفة أن السعر الموحد للتأشيرات سيكون 300 ريالا.

وذكرت الصحيفة أمس الاثنين أنه صدر قرار حكومي يتضمن إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج، وإلغاء رسوم تكرار العمرة.

وقال وزير الحج والعمرة، محمد صالح بنتن، اليوم الثلاثاء، إن القرار يدعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر في 2030.

وأضاف محمد صالح بن طاهر بنتن، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص المملكة على تسهيل قدوم المسلمين من كافة أنحاء العالم لأداء مناسك الحج والعمرة.

وأشار إلى أن الحكومة السعودية تستعد لاستقبال الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين من خلال المشاريع الضخمة للبنية التحتية وتطوير منظومة الخدمات في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

قال وزير الحج والعمرة السعودي، إن صدور المرسوم الملكي المتضمن إلغاء رسوم تكرار العمرة، يدعم الجهود التي تهدف لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030، باستقبال 30 مليون معتمر في عام 2030.

وأضاف محمد صالح بن طاهر بنتن، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص المملكة على تسهيل قدوم المسلمين من كافة أنحاء العالم لأداء مناسك الحج والعمرة.

وأشار إلى أن الحكومة السعودية تستعد لاستقبال الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين من خلال المشاريع الضخمة للبنية التحتية وتطوير منظومة الخدمات في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

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