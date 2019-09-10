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خبير عسكري سعودي: أمريكا لا تريد لأي طرف عربي أو مسلم امتلاك سلاح نووي

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خبير عسكري سعودي: أمريكا لا تريد لأي طرف عربي أو مسلم امتلاك سلاح نووي خبير عسكري سعودي: أمريكا لا تريد لأي طرف عربي أو مسلم امتلاك سلاح نووي

وأضاف التواتي الذي شغل منصب عميد ركن سابق في الجيش السعودي، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن التعاون مع الأمريكيين في هذا المجال وارد، غير مستبعد التعاون مع أطراف أخرى مثل والهند والصين وباكستان "فعلاقتنا بهذه الأطراف جيدة فضلا عن أن أمريكا لا ترغب في أن يمتلك أي طرف عربي أو مسلم سلاحا نوويا".

يأتي ذلك تعليقا على ما أعلنه وزير الطاقة السعودي من أن المملكة تريد تخصيب اليورانيوم من أجل برنامجها لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية الا أن هناك خلافا بين واشنطن والرياض في هذا الشأن لا سيما بعد أن قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عام 2018 إن المملكة ستطور أسلحة نووية إذا أقدمت إيران على ذلك.

قال وزير الطاقة السعودي الجديد، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، إن المملكة تريد إنتاج وتخصيب اليورانيوم في المستقبل من أجل برنامجها المزمع لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية الذي سيبدأ بمفاعلين.

وأضاف الأمير عبد العزيز، في مؤتمر للطاقة بأبوظبي، أمس الاثنين: "نمضي فيه قدما بحذر... نقوم بتجربة مفاعلين نوويين"، وذلك حسب قناة "العربية".

هدد ولي العهد السعودي في مقابلة مع "سي بي إس" التلفزيونية الأمريكية نشرت مقتطفات منها الخميس، من أنه في حال طورت إيران القنبلة الذرية فالسعودية سترد بالمثل بأسرع وقت. وشبه الأمير محمد بن سلمان، المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي بأدولف هتلر، محذرا من نوايا إيران تجاه المنطقة.

SputnikNews

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