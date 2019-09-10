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مجلس الوزراء الكويتي يعلق على الحالة الصحية لأمير البلاد

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وبحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، أعرب المجلس عن "عمیق الارتیاح لحالة سمو أمیر البلاد".

© AP Photo / Fethi Belaid

وأوضح بیان عن المجلس أن رئیس مجلس الوزراء "أحاط (المجلس) علما بدخول سمو أمیر البلاد أحد المستشفیات في الولایات المتحدة لاستكمال الفحوصات الطبیة، مبتھلا إلى الباري عز وجل أن یدیم على سموه موفور الصحة والعافیة وأن یحفظ سموه سندا وذخرا لوطنه وشعبه لمواصلة عطائه ونشاطه المعھود".

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، الأحد الماضي، أن أمیر الكويت قد دخل أحد المستشفیات في الولایات المتحدة لاستكمال الفحوصات الطبیة، وأنه تم تأجيل موعد لقاء الأمير بالرئيس الأمريكي دونالد .

ووصل أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عصر الاثنين الماضي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة خاصة بعد تعافيه من وعكة صحية.

وكان من المقرر أن يجري أمير الكويت مباحثات رسمية مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس 12 سبتمبر/أيلول الجاري.

وكان الديوان الأميري كشف، في 18 أغسطس/آب، أن الشيخ صباح تعافى من عارض صحي ألم به بعد أن أجرى فحوصات طبية وكانت نتائجها جيدة، دون ذكر أي تفاصيل أخرى حول هذا العارض.

وسجل أمير الكويت أول ظهور له بعد الوعكة الصحية، يوم الاثنين 26 أغسطس / آب، حيث استقبل ولي العهد الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئیس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم.

SputnikNews

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