"موديز" تخفض التصنيف الائتماني لـ"فورد موتور" للدرجة غير الاستثمارية

مباشر: قامت وكالة موديز لخدمات المستثمرين بخفض التصنيف الائتماني لشركة "فورد موتور" إلى الدرجة غير الاستثمارية "الخردة"، على خلفية شكوك حول نجاح خطة التحول للرئيس التنفيذي لصانعة السيارات "جيم هاكيت".

وقررت وكالة "موديز"، أمس الإثنين، خفض التصنيف الائتماني لصانعة السيارات "فورد موتور" إلى أعلى درجة في التصنيف غير الاستثماري من "Baa3" إلى "Ba1" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأرجعت الوكالة خفض التصنيف الائتماني إلى أن التفقدات النقدية وهوامش الأرباح لدى صانعة السيارات أقل من التوقعات ومن المرجح أن تظل ضعيفة على مدى العامين المقبلين.

وكان هاكيت دشن خطة إصلاح تتضمن خفض الآلاف من الوظائف وإحياء خط سيارات الدفع الرباعي والتخل عن سيارات السيدان بطيئة البيع.

ويقف التصنيف الائتماني لوكالة "ستاندرد آند بورز" ووكالة "فيتش" لشركة فورد عند "BBB" وهو أعلى درجتين فقط من تصنيف "الخردة" مع نظرة مستقبلية سلبية.

ومن جهة أخرى، أكدت شركة فورد أنها لا تزال واثقة تماماً في خطتها وإحراز تقدماً مع الإشارة إلى قوة أعمالها الأساسية وميزانيتها العمومية بالإضافة إلى توفر السيولة الكافية للاستثمار، وفقاً إلى رسالة عبر البريد الإلكتروني نقلتها وكالة بلومبرج.