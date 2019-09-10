الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان يصدر 12 قراراً باجتماعه الأسبوعي

الرياض – مباشر: رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.

وأصدر المجلس عدة قرارات ووافق على مذكرات تفاهم مع بعض الدول مثل مصر والصين؛ وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وشملت القرارات، توجيهات هامة بشأن العسكريين، وتخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وغيرها.

وقرر مجلس الوزراء، إعادة تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة الـ35 من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، برئاسة عبدالحميد بن عبدالله الحرقان، وعضوية كل من: عبدالله بن حسين الشهري، وعبداللطيف بن محمد آل الشيخ، وعبدالرحمن بن أحمد الماجد، ومحمد بن عبدالرحمن العبدالكريم.

ووافق المجلس، على عدد من الترتيبات تتعلق بقطاع البيئة والمياه والزراعة؛ من بينها الموافقة على نموذج تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وتأسيس شركة نقل وتقنيات المياه لتكون شركة مملوكة للحكومة تعمل على أسس تجارية، لتوفير خدمات نقل وتقنيات المياه.

وقرر مجلس الوزراء تعيين عبدالعزيز بن محمد السعيد، وأحمد بن حمد الفرحان، وثبيت بن سفر الشهراني، أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر؛ من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز.

وقرر المجلس كذلك، تعيين عوض بن متيريك الجهني، ومحمد بن يسلم شبراق، ومحمد بن خالد السعدون، أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز.

وصدر قراراً بتعيين منصور بن عطيه المزروعي، وبدر بن حضيض الحربي، وشاهر بن عبدالحميد الحازمي، أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز.

ووافق مجلس الوزراء، على أنه في حالة إصابة أو وفاة العسكري المثبت على سلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية ـ الذي ينطبق عليه ما ورد في المادة (18) والفقرة (ب) من المادة الـ20 من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 2) وتاريخ 5 ربيع الآخر لعام 1395هـ، أو الأمر الملكي رقم (أ / 111) وتاريخ 5 جمادى الأولى 1424هـ ـ فيرقى إلى الرتبة التي تعلو رتبته العسكرية.

وقرر المجلس، أن يتم تسوية معاش العسكري على أساس أعلى درجة في المستوى الذي يعلو مستواه في سلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية.

واعتمد مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن عام مالي سابق، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وفوض المجلس، وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الصيني؛ في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة ومعهد أبحاث تحلية مياه البحر والاستخدامات المتعددة في الصين بمجال تحلية مياه البحر، والتوقيع عليه؛ ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ووافق مجلس الوزراء، على مذكرة تفاهم بين الحكومة السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية؛ في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، ومذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة ووزارة الشؤون الإسلامية في جمهورية غينيا، في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف.

وفوض المجلس، وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الغاني؛ حيال مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة خارجية جمهورية غانا، والتوقيع عليه؛ ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية العراق، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال التربية والتعليم بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة التربية في جمهورية العراق.

ووافق المجلس، على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية ووزارة السياحة والبيئة في جمهورية ألبانيا.

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