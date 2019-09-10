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الوزراء السعودي يقر تعديلات بنظام تسوية المعاشات للعسكريين

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الوزراء السعودي يقر تعديلات بنظام تسوية المعاشات للعسكريين الوزراء السعودي يقر تعديلات بنظام تسوية المعاشات للعسكريين

الرياض ـ مباشر: وافق مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على تعديلات بنظام التقاعد العسكري.

وقرر مجلس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء "واس"، أنه في حالة إصابة أو وفاة العسكري المثبت على سلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية، فيرقى إلى الرتبة التي تعلو رتبته العسكرية ويسوّى معاشه على أساس أعلى درجة في المستوى الذي يعلو مستواه.

وتسري هذه التعديلات، وفقا لما نقلته الوكالة، على العسكري الذي ينطبق عليه ما ورد في المادة (18) والفقرة (ب) من المادة (20) من نظام التقاعد العسكري.

وجاء قرار مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى بهذا الشأن.

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